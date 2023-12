Cedca retoma campanha "Leãozinho" para arrecadar doações destinadas a projetos sociais de Pernambuco

A- A+

Com objetivo de transformar vidas de crianças e adolescentes de Pernambuco, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) retomou a campanha “Leãozinho”.

O projeto arrecada verbas, através de doações pelo Imposto de Renda, para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fedca).

Durante a campanha, todo o dinheiro arrecadado é destinado para o financiamento de projetos sociais do estado por meio do Fedca.

Um dos projetos beneficiados é o Ruas e Praças, uma ONG que desenvolve atividades sociais com famílias em situação de rua e vulnerabilidade social.

Outra organização que recebe o financiamento é a Casa Menina Mulher, que presta apoio humanitário, realiza trabalhos educativos e ações de prevenção destinadas ao público feminino.



A escolha dos projetos financiados acontece através de um edital lançado pelo Cedca. Após a inscrição, as instituições são avaliadas por uma equipe externa e, em caso de seleção, passam a receber o auxílio do órgão.

Para os projetos sociais interessados em receber o financiamento, um novo edital está previsto para 2024 e será publicado no Diário Oficial com todas informações necessárias.



Sobre as doações

Pessoas físicas e jurídicas estão aptas para contribuir. Apesar da campanha ser realizada durante o natal, os contribuintes podem doar durante todo o ano.

Pessoas Físicas

Devem declarar diretamente até 3% do Imposto de Renda devido na declaração modelo. Se o contribuinte preferir doar ao longo do ano, é possível se beneficiar de até 6%, no imposto devido, desde que seja feito até o dia 31 de dezembro de cada ano.



Pessoas Jurídicas

De acordo com a legislação, todas as empresas tributadas pelo lucro real podem deduzir contribuições para o Fundo. Além disso, podem destinar até 1% do Imposto de Renda devido ao mês, trimestre ou ano, calculado com base no lucro real.

A dedução dos valores destinados ao FEDCA não prejudica outras deduções, como aquelas relativas a dependentes, saúde, educação e pensão alimentícia.

Como doar?

As doações podem ser realizadas diretamente para a conta bancária do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Banco do Brasil

Agência: n° 3234-4

Conta Corrente: n° 10232-6 ou por meio da transferência via PIX: CNPJ 01028699/0001-60

Veja também

DÍVIDA S&P eleva nota da dívida do Brasil pela primeira vez em 12 anos