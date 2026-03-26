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Estados Unidos Cédulas dos EUA levarão assinatura de Trump, anuncia Tesouro Em 19 de março, foi aprovada a iconografia de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem de Trump

As cédulas dos Estados Unidos levarão em breve a assinatura de Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) o Departamento do Tesouro — algo inédito para um presidente americano em exercício e que coincidiria com o 250º aniversário da Independência.

"Sob a liderança do presidente Trump, estamos a caminho de um crescimento econômico sem precedentes, um domínio duradouro do dólar e força e estabilidade fiscais", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado no qual anunciou a decisão.

Bessent acrescentou na nota que "não há forma mais poderosa de reconhecer" as conquistas do mandatário do que "com cédulas de dólar que levem seu nome".

"É totalmente apropriado que essa moeda histórica seja emitida no semiquincentenário", acrescentou.

Em 19 de março, foi aprovada a iconografia de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem de Trump, também por ocasião do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

A moeda terá no anverso a imagem do presidente em pé, com os punhos cerrados sobre uma mesa. No reverso, a moeda de coleção exibirá uma águia, símbolo dos Estados Unidos.

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