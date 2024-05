Celular está lento? Veja como deixar seu aparelho Android mais rápido

A- A+

Com o passar do tempo, celulares com sistema Android podem começar a ficar lentos. Isso acontece, pois os usuários baixam todo tipo de aplicativos, além de fotos e vídeos que ocupam sua memória. Embora seja possível excluir dados de cache, redefinir o aparelho para os padrões de fábrica ou apagar apps para deixá-lo mais rápido, há outro truque que as pessoas podem utilizar.

Segundo o site especializado Xataka, basta desativar as animações do sistema operacional, o que libera espaço e permite que o aparelho fique mais rápido. O Android utiliza animações para aperfeiçoar a experiência do usuário e fornecer feedbacks sempre que o celular é utilizado. Elas podem incluir transições suaves entre telas, efeitos de rolagem, entre outros.

A funcionalidade não apenas dá um toque estético à interface, mas também tem um propósito funcional: ajuda a tornar as transições entre diferentes ações mais fluidas, contribuindo para uma sensação geral de velocidade e controle do sistema.

Em alguns casos essas funcionalidades podem ser configuradas, o que significa que os usuários podem ajustar a velocidade ou até mesmo desativá-las com base em suas preferências ou necessidades de acessibilidade, o que melhora o desempenho do dispositivo.

Como desativar as animações

Para desabilitar a funcionalidade é preciso ativar as opções do desenvolvedor. Confira:

Vá em “Configurações”, depois em “Informações do telefone” e pressione a opção “Número da versão” sete vezes.

Depois de ativar as opções do desenvolvedor, eles agora podem desativar as animações no celular.

Abra as “Configurações” do aparelho.

Vá para “Sistema”.

Procure a seção “Opções do desenvolvedor”.

Vá para a seção “Desenho”.

A seção contem alternativas relacionadas às animações do sistema operacional: escala de animação de janela, escala de animação de transição e escala de duração de animação.

Em seguida, clique em cada uma das opções e escolha “Animação desabilitada” .

Como liberar armazenamento e memória

Os usuários têm outras opções para acelerar o desempenho do celular, e uma delas é liberar memória dos celulares Android das seguintes formas:





Faça upload de fotos e vídeos para a rede

Os arquivos multimídia costumam estar por trás de boa parte dos problemas de armazenamento. Portanto, transferir fotos e vídeos para a rede é uma forma de preservar esses arquivos, sem prejudicar o funcionamento do telefone . Por isso, os aparelhos oferecem a possibilidade de criar um backup de fotos e vídeos no Google Fotos, que pode ser acessado a partir do dispositivo enquanto estiver conectado à Internet.

Copie arquivos para o computador

Além do Google Fotos, os arquivos podem ser copiados para um computador e removidos dos aparelhos. Dessa forma, uma parte do armazenamento do celular é liberado e os aparelhos funcionam melhor.

Exclua aplicativos que não funcionam

Muitas vezes, os celulares chegam com aplicativos que não são utilizados no dia a dia. Nesses caos, o usuário pode excluir esses apps da seguinte maneira:

Abra o aplicativo Google Play onde o conteúdo está localizado, como Play Música ou Play Filmes.

Pressione Menu Configurações e o item Gerenciar downloads.

Pressione Downloads e a opção Remover.

Excluir cache

O cache é um segmento de armazenamento onde o sistema operacional salva arquivos temporários: como dados, documentos e componentes. É uma espécie de ponto intermediário do computador; na verdade, os processadores possuem, em seu próprio cérebro eletrônico, um cache no qual armazenam dados — normalmente o resultado de algum cálculo momentâneo.

Às vezes, esse cache pode fazer um app travar e, embora o sistema operacional deva limpar esse cache para que o lixo não se acumule, nem sempre isso é feito. Com o tempo, algum “lixo” digital pode se acumular.

Mas é preciso ter cuidado: embora o cache seja temporário, às vezes dados importantes são armazenados nele. Portanto, antes de limpar, verificar seus aplicativos para ver se algum deles está ativo.

