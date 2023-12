Celular Seguro: 680 mil já se cadastraram e 3,8 mil aparelhos foram bloqueados; saiba como usar

A- A+

O governo federal anunciou, na terça-feira (26), que 680 mil pessoas se cadastraram no aplicativo Cadastro Seguro [saiba, abaixo, como usar], lançado há uma semana. O projeto foi criado para facilitar o processo de bloqueio de aparelhos celulares e aplicativos de bancos após roubos.

Além disso, uma semana após ser lançado, o programa já resultou no bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados.

Conforme o ministério informou à Agência Brasil, até o início da tarde desta terça-feira (26), a ferramenta recebeu 1.658 alertas de usuários vítimas de roubos. Outros 1.154 alertas foram motivados por furtos; 801 por perdas e 283 por motivos diversos. Só no último dia 20, foram 1.113 medidas restritivas.

O programa funciona por meio de um aplicativo e de um site e possui um sistema similar a um "botão de segurança". Ao ser acionado, o aparelho deve ser bloqueado em até dez minutos pelas redes bancárias.

O aplicativo está disponível para Android e iOS, além do site oficial. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça em parceria com a Federação Brasileira de Bancos e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Todos os bancos filiados à Febraban, que reúne a maior parte do setor bancário brasileiro, aderiram ao aplicativo. A proposta vem em um contexto de aumento de roubos e furtos de celulares.

O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta um total de 999.223 mil ocorrências no ano passado, mais que os 852.991 mil casos registrados em 2021. Isso representa uma alta de 16,6%.

— Observamos que o problema para bloquear os aparelhos não era tecnológico, era um problema de processo, engenharia de processo. Nós precisávamos fazer com que o cidadão se ligasse diretamente à Anatel, pulando a secretaria de segurança (dos estados) e as operadoras (de telefonia) — disse o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli

Tanto quem tem iPhone como quem tem celular com sistema Android consegue fazer o bloqueio. Os caminhos são semelhantes. Veja abaixo:

Como bloquear o iPhone

Passo 1: Caso você tenha um iPhone, basta acessar a sua conta do iCloud neste site.

Passo 2: Clique em “Iniciar sessão” e logue com o seu e-mail e senha.

Passo 3: Em seguida, será possível ver todos os dispositivos vinculados à sua conta no iCloud.

Passo 4: Depois, basta clicar sobre o aparelho que você deseja bloquear e clicar em “Marcar como perdido”. Ao fazer isso, o aparelho fica bloqueado.

Como bloquear o celular com sistema Android

Passo 1: Se o seu telefone for Android, acesse este site.

Passo 2: Em seguida, logue com a sua conta do Google.

Passo 3: Identifique o dispositivo no canto esquerdo da tela

Passo 4 : Para fazer o bloqueio, é preciso clicar em "Limpar dispositivo". Ao fazer isso, é possível excluir permanentemente todos os dados do aparelho.

Como obter o IMEI do celular

Caso você tenha em mãos o seu número IMEI (espécie de identidade do telefone), é possível realizar o bloqueio do aparelho junto à operadora via telefone. Esse número vem na caixa do aparelho. Também pode ser obtido ao discar *#06# no seu telefone. Vale deixar anotado em um papel para usá-lo quando necessário.

