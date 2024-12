A- A+

segurança Celular Seguro: atualizações serão implementadas antes do Carnaval; saiba o que muda Ferramenta do governo emitirá alerta quando nova linha for habilitada em aparelho

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski assinou nesta quinta-feira uma portaria que atualiza o programa Celular Seguro, uma ferramenta que bloqueia instantaneamente aparelhos roubados. As novidades serão incluídas nos próximos 90 dias para que já estejam em operação antes do carnaval, em março deste ano.

— O aplicativo estará em atualização e desenvolvimento nos próximos 90 dias para que já esteja rodando antes do carnaval em março, para que a pessoa receba essa notificação de roubo — afirmou o secretário-executivo Manoel Carlos em coletiva de imprensa nesta quinta.

O aplicativo ganhará uma nova identidade visual e uma opção chamada de Modo Recuperação, que visa rastrear o aparelho furtado. O ministério está desenvolvendo um protocolo em conjunto com os estados para que seja criado um banco de dados com o IMEI (registro digital) de celulares roubados.

Cada vez que um desses celulares receber um chip novo ou uma nova linha for habilitada, um alerta será emitido. As Polícias Civis, então, enviarão uma mensagem para o número cadastrado, intimando-o a ir à delegacia por meio do WhatsApp. Caso ele não tenha a nota fiscal, será obrigado a entregar o telefone às autoridades.

Ao mesmo tempo, as polícias também receberão informações dos celulares que foram roubados em seus estados para que sejam abertos inquéritos para apurar os furtos e roubos.

— É um projeto extremamente importante porque ele busca combater dois males que hoje assolam a nossa sociedade que é o furto e roubo de celulares. De um lado esse crime, que não é hediondo no sentido técnico da palavra, mas afeta profundamente a vida do cidadão comum, porque afeta a vida pessoal das pessoas. Toda a nossa vida hoje, para o bem, para o mau, está nesse aparelho — destacou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski.

Nesta quinta, as polícias dos 11 estados que fazem parte do projeto do Celular Seguro realizaram uma operação piloto que recuperou cerca de 2.600 celulares.

Essa modalidade é baseada em uma iniciativa lançada no Piauí que integra as forças policiais com o Poder Judiciário e as operadoras de telefonia. Em abril deste ano, Lewandowski determinou que a medida fosse incorporada ao programa Celular Seguro e um grupo de trabalho foi criado para estender o projeto a todo o país.

De acordo com o governo do Piauí, comandado por Rafael Fonteles (PT), mais de 8 mil celulares já foram recuperados no estado.

O programa Celular Seguro permite que o usuário cadastre seu número na ferramenta por meio de site ou aplicativo disponível para os sistemas Android e IOS (iPhone). Em caso de furto, roubo ou perda, a própria vítima pode acessar a conta no programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. No momento do cadastro, também é possível indicar “pessoas de confiança”, que poderão disparar o alerta em caso de impossibilidade da realização da ação pelo titular da conta.

Veja também

DÓLAR Dólar cai para R$ 6,12 com intervenção do BC e aprovação de pacote