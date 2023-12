A- A+

Golpe Celular Seguro: Governo alerta que não envia link para cadastro aos cidadãos e ação é golpe Mensagens deste tipo têm sido identificadas, com links fraudulentos, usados por criminosos para aplicar golpes

O secretário-executivo do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli, publicou no X (antigo Twitter) um alerta de que o governo federal não tem enviado link aos cidadãos pedindo que se cadastrem na plataforma Celular Seguro. Mensagens deste tipo têm sido identificadas, com links fraudulentos, usados por criminosos para aplicar golpes.

O cadastro na ferramenta do governo, para barrar de forma rápida o acesso de criminosos a aparelhos roubados, na verdade, é voluntário e o interessado é quem deve começar espontaneamente o processo via aplicativo ou site celularseguro.mj.gov.br.

Os cidadãos, portanto, não devem clicar em mensagens recebidas por redes sociais, e-mails e aplicativos convidando a se cadastrarem na ferramenta. Em geral, esses links maliciosos podem roubar dados pessoais de vítimas, como números e senhas de cartões. Ou, através de engenharia social, os bandidos podem convencer as pessoas a pagar taxas para, supostamente, terem acesso ao Celular Seguro.

Mas vale lembrar que o acesso ao serviço é totalmente gratuito. E os criminosos que tentam aplicar golpes "serão identificados e tratados na forma da lei", garantiu Cappelli.

O governo Lula lançou na tarde de terça-feira a ferramenta. A ideia é nacionalizar e tornar mais ágil mecanismos de segurança, em casos de roubos ou furtos. Os usuários podem solicitar o bloqueio dos aparelhos, por meio do chamado IMEI, que é o código de identificação do celular, e de aplicativos bancários, que é feito em até 10 minutos.

Operadoras de telefonia se comprometeram a viabilizar o processo de bloqueio das linhas/SMS até o dia 9 de fevereiro.

