Nova fase Celular Seguro passa a ter "Bloqueio Total" e "Modo Recuperação"; entenda a diferença Governo começou a enviar mensagens automáticas via WhatsApp aos usuários que ativarem uma linha em um aparelho com restrição por roubo, furto ou extravio

A Anatel e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciaram nesta segunda-feira (7) uma nova fase do programa Celular Seguro. A iniciativa tem como objetivo combater o roubo e o furto de aparelhos celulares em todo o país.

Nesta nova etapa, o usuário passa a contar com duas opções caso seja vítima de roubo ou furto: o "Bloqueio Total" e o "Modo Recuperação".

Bloqueio Total

O Bloqueio Total é a medida mais rigorosa para impedir o uso de um celular roubado ou furtado. Quando acionado, desativa completamente a linha telefônica, as contas vinculadas às instituições parceiras e o IMEI do aparelho — número único que identifica o dispositivo na rede de telefonia móvel, uma espécie de CPF do celular.

Com o IMEI bloqueado, o celular não consegue mais se conectar a nenhuma rede de telecomunicação, tornando-se inutilizável mesmo com a troca do chip. Essa medida visa desestimular roubos e furtos, já que o aparelho perde seu valor de revenda no mercado ilegal.

Entretanto, o bloqueio total tem um efeito colateral: caso a vítima recupere o celular, não poderá simplesmente inserir um novo chip e utilizá-lo. Será necessário seguir um processo burocrático para reverter a restrição.

Modo Recuperação

O Modo Recuperação permite bloquear a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, sem desativar o IMEI do aparelho. Nesse caso, o IMEI é incluído em uma lista de restrição.

Se alguém ativar uma nova linha em um dispositivo com IMEI restrito, o novo usuário receberá uma mensagem automática via WhatsApp, solicitando que o celular seja levado à delegacia mais próxima para esclarecimentos.

Caso o celular seja recuperado, ele poderá ser reutilizado imediatamente após a instalação de um novo chip. Essa alternativa é especialmente útil em casos de perda ou extravio, quando há possibilidade de o proprietário reencontrar o aparelho.

Qual opção escolher?

Quando o proprietário não tem interesse em recuperar o aparelho, o Bloqueio Total é a opção mais segura, pois impede qualquer tentativa de reutilização.

Já o Modo Recuperação é indicado quando existe a possibilidade de reaver o dispositivo. Além de permitir a reutilização rápida do aparelho, essa modalidade auxilia a autoridade policial na localização do equipamento. Quando uma nova linha é ativada em um celular restrito, o ministério é automaticamente informado e envia uma mensagem via WhatsApp ao novo usuário, orientando a devolução.

Segundo o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, “espera-se que o novo Modo Recuperação do programa Celular Seguro contribua para a redução dos crimes relacionados ao roubo e furto de celulares, que infelizmente afetam toda a população brasileira, independentemente da classe social. Além disso, essa nova modalidade de restrição aumenta as chances de recuperação do aparelho, permitindo uma investigação mais efetiva por parte das autoridades.”

Início das mensagens no Modo Recuperação

A partir desta segunda-feira, o MJSP começou a enviar mensagens automáticas via WhatsApp aos usuários que ativarem uma linha em um aparelho com restrição por roubo, furto ou extravio.

Caso receba essa mensagem, o usuário deve se dirigir à Delegacia de Polícia Civil mais próxima para devolução do aparelho. Para mais informações, acesse a página do Celular Seguro.

