Celular Seguro recebe mais de 150 mil cadastros em menos de um dia

A- A+

O Celular Seguro, aplicativo do governo federal capaz de bloquear telefones roubados em menos de uma hora, chegou a 155 mil cadastros de usuários em menos de 24 horas após o seu lançamento, informou um comunicado do Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgado nesta quarta-feira. Até as 8h da manhã de hoje, o momento, 98 mil celulares foram registrados via site ou aplicativo.

Essa discrepância entre os números se justifica pelo fato de que a plataforma permite que as pessoas se cadastrem sem necessariamente identificar um número de celular, o que pode ser feito posteriormente pelo usuário, que também pode cadastrar quantos dispositivos quiser.

Além disso, a ferramenta já recebeu 735 alertas com pedidos de bloqueio por perda, roubo ou furto de aparelhos. O aplicativo está disponível para iPhone e celulares com sistema Android.

Celular Seguro

O governo federal anunciou ontem o lançamento do Celular Seguro, um aplicativo por meio do qual é possível bloquear dados e aplicativos de aparelhos telefônicos em caso de roubo ou furto.

Embora a iniciativa não substitua o registro da ocorrência na polícia, ela pode ajudar a evitar que as vítimas sofram danos maiores, como perder valores guardados ao ter seus aplicativos financeiros violados. O objetivo é que o cidadão consiga agir rápido para se proteger. O único passo para isso será acionar um botão de emergência na plataforma gov.br.

“Hoje, a vida de toda a sociedade está muito ligada ao telefone celular, que traz acesso a bancos e a outras facilidades. Combater esses crimes é a nossa prioridade, agindo nos problemas reais e concretos do cotidiano das pessoas", afirmou em nota o Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Cappelli.

Veja também

Reforma Lula destaca "fotografia histórica" da reforma tributária