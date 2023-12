A- A+

APP Celular Seguro: Teve o celular roubado, mas não baixou o app? Veja como bloqueá-lo remotamente Com ferramentas do iOS e do Android, é possível travar o aparelho a apagar dados mesmo a distância

A partir desta quarta-feira, está disponível para aparelhos iOS e Android o aplicativo Celular Seguro, do Governo Federal capaz de bloquear telefones roubados em menos de uma hora para proteger dados sensíveis e informações importantes de criminosos.

Mas se você teve o seu celular roubado recentemente e não conseguiu baixar o serviço a tempo, é possível bloquear os seus aplicativos e informações importantes remotamente.

Tanto quem tem iPhone como quem tem celular com sistema Android consegue fazer o bloqueio. Os caminhos são semelhantes. Veja abaixo

Como bloquear o iPhone

Passo 1: Caso você tenha um iPhone, basta acessar a sua conta do iCloud neste site.

Passo 2: Clique em “Iniciar sessão” e logue com o seu e-mail e senha.

Passo 3: Em seguida, será possível ver todos os dispositivos vinculados à sua conta no iCloud.

Passo 4: Depois, basta clicar sobre o aparelho que você deseja bloquear e clicar em “Marcar como perdido”. Ao fazer isso, o aparelho fica bloqueado.

Como bloquear o celular com sistema Android

Passo 1: Se o seu telefone for Android, acesse este site.

Passo 2: Em seguida, logue com a sua conta do Google.

Passo 3: Identifique o dispositivo no canto esquerdo da tela

Passo 4 : Para fazer o bloqueio, é preciso clicar em "Limpar dispositivo". Ao fazer isso, é possível excluir permanentemente todos os dados do aparelho.

Como obter o IMEI do celular

Caso você tenha em mãos o seu número IMEI (espécie de identidade do telefone), é possível realizar o bloqueio do aparelho junto à operadora via telefone. Esse número vem na caixa do aparelho. Também pode ser obtido ao discar *#06# no seu telefone. Vale deixar anotado em um papel para usá-lo quando necessário.

