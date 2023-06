A- A+

Recife Celulares e tablets irregulares, avaliados em quase R$ 100 mil, são retidos no Aeroporto do Recife Os iPhones e iPads estavam com um passageiro vindo de Cascavel, no Paraná

Uma operação da Receita Federal contra descaminho e contrabando apreendeu celulares e tablets da marca Apple, avaliados em cerca de R$ 100 mil, no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, na Zona Sul da cidade.



A apreensão, que contou com o apoio da Polícia Federal, ocorreu na noite dessa quinta-feira (9). Os iPhones e iPads estavam com um passageiro vindo de Cascavel, no Paraná. Antes de chegar ao Recife, o homem fez conexão no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.



O homem prestou esclarecimentos e foi liberado. Os equipamentos foram encaminhados para análise e investigação, com o objetivo de identificar a origem e a legalidade dos produtos.



De acordo com a Receita Federal, o contrabando e o descaminho prejudicam a economia do país e favorece a concorrência desleal, já que os impostos dos produtos não são pagos.



"A Receita Federal continuará a intensificar suas ações de fiscalização em aeroportos e demais pontos de entrada no país, com o objetivo de proteger a economia nacional e garantir um ambiente de negócios justo para todos", informou o órgão fiscalizador.

