Celulares Jovi, da chinesa Vivo Mobile, começam a ser vendidos em junho. Veja preços e modelos

A Jovi — nome usado pela chinesa Vivo Mobile Communications para operar no Brasil — dá início às vendas de seus dois primeiros modelos de smartphones no país: Jovi V50 5G e Jovi V50 Lite 5G, que chegam às prateleiras (físicas e digitais) em junho. Este último modelo já é fabricado na Zona Franca de Manaus.

Para impulsionar a distribuição no mercado brasileiro, a companhia fechou parcerias com redes varejistas e operadoras de telefonia. Estão nesse grupo Carrefour, Casa & Vídeo, Casas Bahia, Claro, Magazine Luiza, e TIM.

“A JOVI se estabeleceu localmente em 2024 e em janeiro de 2025 começamos a fabricação dos primeiros smartphones da marca no Brasil”, afirma Allan Feng, CEO da Jovi, em comunicado. “Para isso, unimos a experiência local com linhas de produção que importamos da China para garantir o mesmo nível de qualidade pelo qual nossos produtos são conhecidos no mundo todo”, acrescenta.





Quinta maior empresa em vendas de celulares do Mundo, a Vivo Mobile só perde para Samsung, Apple, Xiaomi e Oppo (todas presentes no Brasil), segundo dados da Counterpoint. Somente em 2024, a chinesa vendeu cem milhões de aparelhos.

A estratégia para entrar no mercado brasileiro — na América do Sul, já está em Colômbia, Chile e Peru — está ancorada em produzir parte dos aparelhos no país, usando a fábrica da GBR na Zona Franca de Manaus. Em abril, essa unidade, que começou a operar para a Vivo Mobile no fim de 2024, chegou ao patamar necessário para garantir a oferta de aparelhos no Brasil.

Por ora, apenas o modelo Jovi V50 Lite 5G é produzido no Brasil. Ele tem menos memória e não conta com o sistema avançado de imagem desenvolvido em parceria com a Zeiss, e que inclui um mecanismo que permite fazer fotos de alta qualidade em ambiente escuro.

O preço sugerido pela empresa para o Jovi V50 5G é de R$ 4.999 (12 + 512GB) nas cores vermelho âncora e preto acetinado. Já para o Jovi V50 Lite 5G, o preço é de R$ 3.199 (8 + 256GB), disponível nas cores ouro titânio e preto eclipse. Ambos trazem bateria de longa duração e tecnologia de carregamento rápido.

Haverá um serviço de pós-venda disponível em todo o país, informa a Jovi. E um pacote de benefícios para o consumidor que inclui um ano de proteção para tela quebrada, dois anos de garantia total, três anos de troca gratuita de capa e película (uma vez ao ano), quatro anos de garantia da bateria e cinco anos de serviço de uma revisão anual gratuita.

Compare os modelos

Jovi V50 5G

Tela: 6,77 polegadas, Amoled, com taxa de atualização de 120Hz e sensor de impressão digital;

Peso:189g (preto), 199g (vermelho)

Espessura: 7,4mm (preto), 7,6mm (vermelho)

Câmeras: Principal e ultra-wide Zeiss OIS de 50MP, frontal com Wide ZEISS de 50 MP. Conta com Aura Light e faz videos em 4k.

Processador: Tecnologia 5G, Qualcomm Snapdragon 7 Gen3

Memória e armazenamento: 12GB, expansível para mais 12GB, de memória RAM e 512GB de ROM

Bateria: BlueVolt 6.000 mAH, 90W

Sistema operacional: Android 15, três atualizações de OS e quatro de segurança

O que inclui: Além do smartphone, carregador 90W, cabo USB-C, capa protetora e película de tela já aplicada

Preço sugerido: R$ 4.999

Jovi V50 Lite 5g

Tela: 6,77 polegadas, Amoled, com taxa de atualização de 120Hz e sensor de impressão digital;

Peso:197g

Espessura: 7,8mm

Câmeras: Lentes Sony, sendo principal 50MP, ultra-wide 8MP e frontal wide 32 MP, também com Aura Light.

Processador: Tecnologia 5G, Media Tek Dimensity 6300

Memória e armazenamento: 8GB, expansível para mais 8GB, de memória RAM e 256GB de ROM

Bateria: BlueVolt 6.500 mAH, 90W

Sistema operacional: Android 15, três atualizações de OS e quatro de segurança

O que inclui: Além do smartphone, carregador 90W, cabo USB-C, capa protetora e película de tela já aplicada

Preço sugerido: R$ 3.199

Outras estrangeiras esquentam a disputa pela preferência do brasileiro na hora de comprar um smartphone. A Realme, por exemplo, também chinesa, também está abrindo sua primeira fábrica nas Américas, em Manaus. Ao anunciar o empreendimento, a companhia informou que a capacidade de produção na fase inicial é de 20 mil celulares por dia.

