tecnologia Celulares vão ficar sem WhatsApp em 2026 por requisitos técnicos; confira lista completa de modelos Plataforma de mensagens anunciou que smartphones deixarão de ser compatível com o aplicativo

O próximo ano pode começar deixando alguns donos de celulares um pouco menos comunicáveis. Isto porque, a partir de 1º de janeiro de 2026, o WhatsApp deixará de ser compatível com uma série de modelos de telefones.

Essa mudança vai ocorrer porque os aparelhos vão deixar de atender a requisitos técnicos mínimos do sistema do aplicativo de mensagens, em que as atualizações buscam otimizar a segurança, o desempenho e a capacidade de incorporar novas funcionalidades.

A medida vai afetar milhões de usuários de dispositivos. A decisão atinge principalmente smartphones mais antigos de marcas líderes como Apple, Samsung Electronics, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC, obrigando seus proprietários a considerar alternativas para continuar utilizando o serviço.

As atualizações exigem versões mais recentes de sistemas operacionais como Android ou iOS, o que representa uma barreira intransponível para os modelos mais antigos. A maioria desses dispositivos foi lançada há mais de uma década e, consequentemente, já não recebe as atualizações de software necessárias por parte de seus fabricantes para se adaptar às exigências atuais do aplicativo. Essa incompatibilidade é o principal motivo do encerramento do suporte.

O que fazer diante dessa situação

Diante desse cenário, os usuários cujos telefones estejam na lista de dispositivos afetados terão opções para não perder o acesso ao aplicativo.

A primeira recomendação é verificar se é possível atualizar o sistema operacional do telefone. Caso isso não seja viável, os usuários deverão migrar seus chats e dados para um dispositivo mais moderno ou, alternativamente, adquirir um novo telefone que seja compatível com os requisitos atuais do WhatsApp, a fim de continuar utilizando o aplicativo sem interrupções.

A plataforma e sua empresa controladora, a Meta, asseguraram que notificarão os usuários afetados diretamente dentro do aplicativo com vários meses de antecedência em relação à data-limite de 1º de janeiro de 2026, oferecendo tempo suficiente para que tomem as medidas pertinentes.

Confira, um por um, os celulares que ficarão sem atualização do WhatsApp

A lista de dispositivos que serão excluídos é extensa e abrange uma variedade de marcas e modelos que foram populares em sua época.

No caso da Apple, os modelos afetados incluem o iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

A linha Samsung também verá vários de seus clássicos ficarem de fora: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2.

Os usuários da LG também deverão verificar seus aparelhos, pois não haverá suporte para os modelos Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II.

Outros fabricantes também somam modelos a essa lista. Estão incluídos o Motorola Moto G e Moto E (1ª geração), os Sony Xperia Z2 e Z3, e vários da linha Huawei, como Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2.

Além disso, diversos modelos antigos da HTC completam esse grupo de dispositivos que perderão a compatibilidade com o WhatsApp. A maioria desses aparelhos chegou ao mercado há mais de dez anos.

Para evitar a possível perda de informações valiosas, o WhatsApp enfatiza a importância de realizar uma cópia de segurança de todas as conversas e arquivos multimídia antes da data-limite estabelecida.

Essa precaução facilitará enormemente a migração das informações para um novo dispositivo, garantindo que o histórico de conversas e os conteúdos compartilhados sejam preservados integralmente ao trocar de telefone. Essa ação preventiva é fundamental para os usuários que desejam manter seu histórico de mensagens.

Com isso, a empresa busca assegurar um ambiente de comunicação seguro e eficiente para a maioria de seus milhões de usuários em todo o mundo, priorizando a evolução tecnológica em detrimento da compatibilidade com hardware obsoleto.

