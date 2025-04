Cem dias de gestão: inovação, defesa das Prerrogativas e compromisso com a advocacia pernambucana

A- A+

Sob a presidência de Ingrid Zanella, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), chega nesta quinta-feira (10), aos 100 dias da gestão, que corresponde ao triênio 2025-2027. Ingrid Zanella é a 1ª mulher, em 93 anos, a presidir a seccional. Um marco histórico.

Neste período, a atuação da OAB-PE tem sido marcada por iniciativas inovadoras e ações concretas que trazem benefícios diretos para os advogados e advogadas, do Cais ao Sertão. É o compromisso inabalável, com foco no fortalecimento da advocacia e no aprimoramento do sistema jurídico de Pernambuco.



"Nestes 100 primeiros dias de gestão, temos trabalhado incansavelmente para transformar a OAB-PE em uma instituição ainda mais próxima e eficiente para todos os advogados e advogadas de Pernambuco. A redução da anuidade para a Jovem Advocacia, junto a outras iniciativas inovadoras, reflete nosso compromisso com o fortalecimento da classe e a constante busca por um sistema jurídico mais justo e acessível. Estamos apenas começando, e muito mais virá para continuar a promover o desenvolvimento e o reconhecimento de cada profissional da advocacia, do Cais ao Sertão", ressaltou Ingrid Zanella.

Presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella. Foto: Divulgação/OAB-PE

Redução da anuidade e incentivo à Jovem Advocacia

Uma das primeiras ações de destaque foi a redução da anuidade para a Jovem Advocacia, fixando o valor em R$ 200, com um desconto de 75%, o maior já aplicado em Pernambuco. Além de aliviar a carga financeira dos novos advogados, o valor poderá ser utilizado para inscrição em cursos da Escola Superior de Advocacia (ESA-PE), promovendo capacitação e desenvolvimento contínuo para a classe.



Vitórias no campo dos honorários e ações judiciais

Em um passo significativo para a valorização da advocacia, a OAB-PE obteve uma importante decisão que garante o direito aos honorários advocatícios contratuais em processos de recuperação judicial. Essa conquista representa um avanço fundamental na defesa dos direitos dos advogados e na busca por um ambiente jurídico mais justo e equilibrado.



Além disso, a Ordem ingressou como Amicus Curiae em um agravo no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), garantindo a manutenção e o destaque dos honorários contratuais. Tais ações reforçam o compromisso da gestão com a defesa dos direitos da classe, especialmente em situações de vulnerabilidade jurídica.

Parcerias estratégicas para o futuro da advocacia



1. OAB-PE e Fecomércio-PE

O convênio firmado entre a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, e o presidente do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), Bernardo Peixoto, traz mais um benefício para a advocacia pernambucana. O Cartão do Empresário, um produto da Fecomércio-PE, está disponível para os advogados e advogadas do Estado. O Cartão do Empresário pode ser utilizado em mais de 4 mil pontos em todo o país e oferece até 70% de desconto em produtos e serviços. Entre os estabelecimentos conveniados estão farmácias, academias, cursos, viagens, entre outros.



2. OAB-PE e BNB

O diálogo com instituições é importante para buscar ações que consolidem a advocacia, do Cais ao Sertão. E foi assim que em uma reunião com o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, que a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, garantiu mais uma linha de crédito para beneficiar a advocacia.



3. OAB-PE e Uninassau

Com o objetivo de desenvolver projetos de empreendedorismo para a advocacia, a OAB-PE firmou um convênio com a Uninassau para lançar projetos que serão desenvolvidos ao longo de 2025, em todo o Estado de Pernambuco. O primeiro convênio aconteceu em abril e prestou orientação e assistência para elaboração do Imposto de Renda. De acordo com Ingrid Zanella, o projeto “OAB Empreendedora” irá proporcionar acesso à tecnologia, capacitação, cursos práticos e uma série de serviços que serão lançados até agosto, no Mês da Advocacia.



4. OAB-PE e UNICAP

Por meio da Escola do Consenso da UNICAP, a OAB-PE firma parceria para possibilitar que a jovem advocacia consiga participar dessa escola pioneira, que visa promover soluções consensuais para conflitos, por meio de cursos, oficinas e serviços de mediação.



5. OAB-PE e UNIFBV

A OAB-PE, sob a liderança de Ingrid Zanella, também firmou uma parceria estratégica com a UNIFBV para oferecer um Mestrado Profissional em Gestão Empresarial. Essa iniciativa proporciona aos advogados uma formação superior, ampliando suas competências profissionais e permitindo uma atuação ainda mais qualificada no cenário jurídico e empresarial.



6. OAB-PE e Prefeitura do Recife

A parceria com a Prefeitura do Recife (PCR) para a implementação do aplicativo Conecta, direcionado para a advocacia, também merece destaque. Essa plataforma tecnológica tem como objetivo facilitar o relacionamento entre a OAB e os advogados, modernizando e agilizando os processos administrativos, além de promover maior acessibilidade e eficiência para todos os profissionais.



7. OAB-PE e Prefeitura de Petrolina

Outro marco relevante da gestão foi o convênio firmado com a Prefeitura de Petrolina, oferecendo uma linha de crédito especial para a Jovem Advocacia da região. Essa medida visa impulsionar o crescimento e a inclusão dos advogados locais, proporcionando recursos para alavancar suas atividades profissionais em um momento de recuperação econômica.



Criação da Editora OAB Pernambuco e Parceria com a CEPE

A criação da Editora OAB Pernambuco é outro feito importante, que visa ampliar a produção e distribuição de conteúdo jurídico de qualidade, além de fortalecer o papel da Ordem como um centro de referência para os advogados do Estado. Por meio da Editora, criou-se o projeto OAB Ponto Cultural, uma parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (CEPE), para fomentar a cultura, o ensino e a leitura na advocacia pernambucana. A ideia é que em todas as 29 subseccionais do Estado tenha um Ponto Cultural com livros doados pela CEPE.



Reformas no sistema judicial e ações nacionais

A atuação da OAB-PE também se estendeu ao campo judicial, com a solicitação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) para alteração da jurisdição das varas no Sertão do Estado. Essa mudança visa uma melhor distribuição da carga de trabalho, facilitando o acesso à Justiça para os advogados e a população da região.

No âmbito nacional, a Ordem teve um papel decisivo na suspensão do prazo de implementação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a realização de sustentações orais por videoconferência. A medida visava garantir maior tempo para a adaptação dos advogados à nova regulamentação, demonstrando o compromisso da OAB-PE com a defesa da classe em nível nacional.



Também no âmbito jurídico, Seccional conquistou uma importante melhoria para a advocacia com o lançamento de um canal direto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Por meio do TJPE+, os advogados poderão solicitar, de forma rápida e prática, a agilização de processos, como alvarás, habilitação de advogados e outros procedimentos. A presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, destacou que essa iniciativa facilita o exercício da profissão em todo o Estado, do Cais ao Sertão.



Procuradoria Estadual de Defesa dos Honorários Advocatícios da OAB-PE

A Procuradoria Estadual de Defesa dos Honorários Advocatícios da OAB-PE, criada na gestão Ingrid Zanella, visa garantir os honorários advocatícios, fundamentais para a dignidade da profissão. O órgão atuará diuturnamente em prol das advogadas e advogados, um passo efetivo e importante na defesa da classe.



Coordenação de Agilização Processual da seccional

A partir da escuta das advocacia, foi instaurado também a Coordenação de Agilização Processual da Seccional, que traz as preocupações e reclames da classe, como a transparência, ordem cronológica, acesso aos despachos nas diretorias cíveis, dificuldades na inscrição de precatórios, lentidão no curso dos processos, entre outras demandas. O objetivo é garantir a agilização processual para que cada advogado e advogada que está na ponta consiga o livre exercício profissional.



Atuação da Diretoria de Prerrogativas

Buscando garantir as prerrogativas e proteger a classe de fraudes, a Diretoria de Prerrogativas da OAB-PE, presidida por Yuri Herculano, na gestão Ingrid Zanella, atua contra golpes financeiros usando o nome de advogados, advogadas e escritórios, orientando a classe e acionando os órgãos competentes do Estado para que as devidas providências sejam tomadas.



Compromisso com a Classe: O Início de Uma Nova Era

Os primeiros 100 dias da gestão de Ingrid Zanella na presidência da Ordem mostram um compromisso claro com a classe advocatícia. Com foco na inovação, na valorização profissional e na melhoria do sistema judicial, a nova gestão já conquistou vitórias expressivas e abriu portas para um futuro mais promissor para a advocacia pernambucana.



"Estamos apenas começando, e muito mais virá para continuar a promover o desenvolvimento e o reconhecimento de cada profissional da advocacia", afirmou Zanella, refletindo o espírito de renovação e de constante busca por melhorias para a classe. Esses 100 dias são apenas o começo de uma gestão que promete transformar a OAB-PE em um verdadeiro instrumento de defesa da justiça e dos direitos da sociedade.

