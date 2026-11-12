A- A+

Bolsa de Valores Cenário fiscal, cautela com aperto de juros nos EUA e balanço do BB pesam no Ibovespa Às 11h37, a bolsa caía 0,66%, aos 170.921,281 pontos, ante recuo de 1,23%, na mínima em 169.942,37 pontos

A expectativa de votação do projeto de lei complementar do ajuste fiscal orienta o Ibovespa nesta quinta-feira, 12, que abriu repercutindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, abaixo do previsto, mas sem gerar efeito. Além da cautela fiscal - diante da desconfiança de investidores sobre um plano capaz de estabilizar a dívida pública -, o tom negativo das bolsas de Nova York e a queda das commodities pesam sobre o principal indicador da B3.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,42%, aos 172.060,43 pontos, diante da iniciativa do governo federal em apresentar um pacote para ajustar as contas públicas. Divulgado nesta manhã, o IPCA desacelerou de 0,82% em setembro para 0,14% em outubro. A variação no mês veio abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,18%. Em 12 meses, acumula 4,63%. Em meio ao debate fiscal e com juros nos Estados Unidos, por ora, ficou em segundo plano.

"O IPCA trouxe uma surpresa positiva. Contudo, a desaceleração mensal não se repetiu no acumulado em 12 meses, que passou de 4,58% para 4,63%, permanecendo acima do teto da meta, de 4,5%", diz e Edson Mendes, sócio-fundador da Private Investimentos.

Com isso, segundo Marcel Lima sócio da Valor Investimentos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central não deve ter pressa para retomar o processo de cortes da Selic, que foi mantida em 13,75% na reunião deste mês.

Segundo Roberto Motta, estrategista macro da Genial, a desvalorização do Ibovespa desvalorização espelha incertezas internacionais e domésticas. Lá fora, ele cita a possível mudança de cenário pelo Federal Reserve (Fed) em relação à política norte-americana. "Dentro do Fomc Comitê Federal de Mercado Aberto há uma preocupação com a inflação, que está se espalhando e não é algo pontual, devido ao petróleo. O mercado precifica pelo menos três altas nos juros nos EUA, podendo ser até de meio ponto porcentual na próxima, em dezembro. Nesse cenário, o dólar se fortalece e voltou para as máximas", afirma

O pacote apresentado ontem pelo governo deve gerar uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027. Em um primeiro momento, foram bem recebidas, no sentido de que a equipe econômica deu um primeiro passo. Depois, mal vistas, pois o entendimento é que as medidas devem ser limitadas e insuficientes diante da alta da dívida e com pouco efeito sobre o humor dos investidores.

"Sem um enfrentamento desse problema, a tendência é os juros ficarem altos por muito tempo, podendo até subir Selic. Houve frustração com o pacote proposto. Na primeira bola dividida no governo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que defendeu algo mais forte, foi vencido", afirma Motta.

Como apurou o Broadcast, a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de apresentar um projeto de lei complementar com medidas de ajuste fiscal ao Congresso partiu da sugestão do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Durigan vinha sugerindo, em conversas reservadas, que o governo deveria fazer uma sinalização de um ajuste mais robusto

Cautela externa e dúvidas fiscais se somam à temporada de balanços com resultados desfavoráveis no Brasil. "É a tempestade perfeita contra os ativos brasileiros", diz o estrategista da Genial.

Entre os balanços, Banco do Brasil teve lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, 67% menor que a cifra de 12 meses atrás e 61% inferior ao consenso do Prévias Broadcast. O BB cortou os dividendos e revisou para baixo as projeções de lucro, crédito e margem para 2026. O resultado pode ser mau recebido e pesar no setor como um todo. As ações do BB caíam 9,24%, ás 11h37.

Nos EUA, os rendimentos dos Treasuries avançam com a retomada das negociações após o feriado de ontem e aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed) volte a elevar os juros após dados de emprego e inflação. Hoje, ficam no radar falas de dirigentes do banco central dos EUA.

Em Dalian, o minério de ferro caiu 1,61%, enquanto o petróleo Brent sobe 0,7%, para US$ 93,45 o barril. O WTI cedia 0,20%, a US$ 93,46.

Às 11h37, o Ibovespa caía 0,66%, aos 170.921,281 pontos, ante recuo de 1,23%, na mínima em 169.942,37 pontos, e abertura na máxima em 172.060,43 pontos (estável).

Veja também