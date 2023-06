A- A+

IBGE Censo 2022: 100 menores cidades do país são tão pequenas que nem chegam a 0,5% de São Paulo Na comparação com o Rio, o contingente desses municípios não alcança 1% da população. Veja outras comparações

Se São Paulo (SP) ostenta seus mais de 11 milhões de habitantes, a soma do contingente populacional das cem menores cidades do país não chega sequer a 53 mil pessoas. O número de habitantes nos micromunicípios brasileiros é inferior a 0,5% do total da capital paulista, a maior cidade do Brasil. Os dados constam no levantamento do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram ainda que o Brasil ultrapassou a casa dos 203 milhões de habitantes.

Outros comparativos ajudam a dimensionar a diferença brutal entre diferentes pontos do país. Mesmo comparando os 52.498 moradores das menores cidades com o Rio de Janeiro (RS), segunda maior do Brasil, a assimetria permanece. A soma leva a apenas 0,84% dos habitantes da cidade maravilhosa.

Olhando para os dados de Brasília (DF), terceira colocada e recém-ocupante do pódio das maiores metrópoles, o percentual comparativo é de 1,86%.

Nos estados, continua sendo possível estabelecer paralelos que escancaram desigualdades entre pequenas cidades e capitais, onde a concentração urbana é bem mais alta. O menor município do país se chama Serra da Saudade (MG) e tem 833 moradores, contagem que representa 0,035% de Belo Horizonte (MG).

Comparando a maior cidade de São Paulo com a menor, é preciso mais casas decimais para equalizar esse desequilíbrio. Os 907 moradores de Borá, cidade na retaguarda dos maiores contingentes populacionais paulistas, são cerca de 0,007% dos residentes da capital.

Também em São Paulo, Guarulhos e Campinas são maiores do que as quinze cidades brasileiras com menos residentes. Confira quais são as maiores e as menores cidades do mapa brasileiro. Caso não esteja visualizando o mapa abaixo, clique aqui.

