BRASIL Censo 2022: 1,2 milhão de brasileiros vivem em casas sem qualquer tipo de banheiro Essa parcela da população sequer tem acesso a sanitário improvisado no quintal ou de outra forma precária. Ainda há 2,4 milhões em domicílios com instalações externas e insalubres

Ainda há no Brasil 1,2 milhão de pessoas que vivem em 367 mil lares sem banheiro, nem mesmo externo ou precário, segundo os dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

No Piauí, a pior situação do país, 5% da população vivem nessas condições. O quadro é crítico em 169 municípios, onde 10% da população estavam em lares sem banheiro ou sanitário. Pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil tem que eliminar essa situação até 2030.

Mas o país avançou muito nesse indicador. Em 2010, havia 1,5 milhão de lares sem qualquer instalação sanitária. E houve aumento na parcela da população com banheiro de uso exclusivo em casa. Era de 92,3% em 2010, subindo para 97,8% em 2022.

Mesmo assim, ainda há 6,9 milhões de pessoas sem banheiro no país, usando unidades coletivas, na área externa ou sem qualquer instalação.



Com 4 banheiros ou mais, 5,4 milhões de brasileiros

A melhoria do acesso a banheiros ocorreu em todas as grandes regiões e estados do país, que ainda mostra um quadro de enorme desigualdade regional:

"Apesar do avanço considerável nas Regiões Norte e Nordeste, as mesmas ainda se encontravam, em 2022, em um patamar pior do que o encontrado nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2010."

No outro extremo, o Censo 2022 mostrou que 5,4 milhões de pessoas estão em condições melhores e vivem em casas com quatro banheiros ou mais.

