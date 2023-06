A- A+

população Censo 2022: confira as dez cidades mais populosas do Brasil Brasília (DF) chega ao pódio e desbanca Salvador (BA); Porto Alegre (RS) fica de fora da lista

Dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022 mostram que uma nova cidade figura no pódio dos municípios com as maiores populações do Brasil: Brasília (DF).

A capital pulou do quarto para o terceiro lugar nos últimos dez anos e agora está atrás apenas de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que figuram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Brasília desbancou Salvador (BA), que teve a segunda maior perda populacional na última década em termos percentuais (9,6%), passando agora para a quinta colocação.

Confira a lista completa das cidades brasileiras mais populosas:

São Paulo (SP): 11.451.245 habitantes

Rio de Janeiro (RJ): 6.211.423 habitantes

Brasília (DF): 2.817.068 habitantes

Fortaleza (CE): 2.428.678 habitantes

Salvador (BA): 2.418.005 habitantes

Belo Horizonte (MG): 2.315.560 habitantes

Manaus (AM): 2.063.547 habitantes

Curitiba (PR): 1.773.733 habitantes

Recife (PE): 1.488.920 habitantes

Goiânia (GO): 1.437.237 habitantes

Em 2010

São Paulo (SP): 11.253.503 habitantes

Rio de Janeiro (RJ): 6.320.446 habitantes

Salvador (BA): 2.675.656 habitantes

Brasília (DF): 2.570.160 habitantes

Fortaleza (CE): 2.452.185 habitantes

Belo Horizonte (MG): 2.375.151 habitantes

Manaus (AM): 1.802.014 habitantes

Curitiba (PR): 1.751.907 habitantes

Recife (PE): 1.537.704 habitantes

Porto Alegre (RS): 1.409.351 habitantes

