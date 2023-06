A- A+

brasil Censo 2022: conheça as dez cidades menos populosas do Brasil Em dez anos, a mineira Serra da Saudade ultrapassou Borá, em São Paulo, que agora está em segundo lugar no ranking dos municípios com menos moradores

Se bairros de grandes capitais podem ter milhares de habitantes, algumas cidades, sobretudo no interior de estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pouco passam dos mil residentes.

Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a cidade menos populosa do país é Serra da Saudade (MG), com apenas 833 moradores.

Na data do último levantamento, há mais de dez anos, o primeiro lugar era de Borá (SP), então com 805 habitantes. Agora, a cidade paulista passou para a segunda colocação, com 907 residentes.

Veja as dez primeiras no ranking:

Serra da Saudade (MG): 833 habitantes

Borá (SP): 907 habitantes

Anhanguera (GO): 924 habitantes

Araguainha (MT): 1.010 habitantes

Nova Castilho (SP): 1.062 habitantes

Cedro do Abaeté (MG): 1.081 habitantes

André da Rocha (RS): 1.135 habitantes

Oliveira de Fátima (TO): 1.164 habitantes

União da Serra (RS): 1.170 habitantes

São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.259 habitantes

