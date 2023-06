Censo 2022: entenda o que é a pesquisa do IBGE e por que ela é importante

A- A+

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai divulgar nesta quarta-feira os primeiros resultados do Censo 2022. A pesquisa, que deveria ter sido realizada em 2020, foi adiada por causa da pandemia de Covid e sofreu atrasos também devido a corte nas verbas para a sua realização.

O Censo, realizado a cada dez anos, é a mais ampla pesquisa sobre a população brasileira e é feita mediante visita ou coleta de informações em todos os domicílios do país.

O levantamento é usado como base para diversas políticas públicas, como distribuição de vacinas, e também como critério para repasses de recursos da União para municípios. É ainda a base para pesquisas eleitorais e investigações acadêmicas.

Por que o Censo é tão importante?

Perfil da população

O Censo é o único levantamento no Brasil que é capaz de trazer com riqueza de detalhes os dados de todos os municípios do país.

Vacinas e remédios

O Censo é crucial para a distribuição de vacinas e remédios, para definir o tamanho do serviço de atenção primária a saúde e o número de leitos por habitante. Até agora, o Brasil vinha usando dados defasados, de 2010. Assim, poderia faltar ou sobrar vacinas e medicamentos, dependendo da migração, mortalidade e natalidade de cada cidade.



Pesquisas eleitorais

Para estabelecer quem será entrevistado, as pesquisas eleitorais consideram o perfil da população, por idade, região, renda e sexo. Esse retrato da população estava defasado 12 anos. O último censo aconteceu em 2010.

Pessoas com deficiência

Só o Censo detalha as deficiências, o nível e as condições socioeconômicas dessa população.

Previdência Social

A concessão de benefícios e a previsão de gastos futuros da Previdência têm como base a população, a distribuição por idade e a expectativa de vida dos brasileiros, também calculada com dados do Censo.

Déficit habitacional

O Censo permite calcular quantas famílias estão sem moradia, em lares precários ou com custo muito alto de aluguel. Desde 1995, a Fundação João Pinheiro calcula o déficit habitacional por município para o governo federal. Atualmente, usa o Cadastro Único, também desatualizado.

Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Os municípios recebem repasses de recursos federais de acordo com a população que é estimada anualmente pelo IBGE, com base no Censo. Como há 12 anos o país não fazia este levantamento, os números estão defasados, o que compromete as estimativas e o orçamento das cidades.

População indígena e povos tradicionais

Só o Censo consegue fazer uma captura mais completa e detalhada desses grupos.

