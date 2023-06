A- A+

brasil Censo 2022: saiba quais cidades "encolheram" e quais tiveram maior aumento populacional São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lidera a primeira lista com redução superior a 10%, enquanto Senador Canedo, em Goiás, teve o maior aumento, de 84,3%

Mais de três mil cidades tiveram alguma perda populacional desde 2010. Os dados constam em nova divulgação do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em São Gonçalo (RJ), que teve a maior redução percentual, a diferença chega a 10,3%.

O município é seguido de perto por Salvador e Itabuna, ambas na Bahia, que perderam 9,6% e 8,8% da sua população em dez anos, respectivamente. A capital baiana ainda teve a maior queda absoluta, com menos 257.651 moradores.

No extremo oposto, Senador Canedo (GO), Fazenda Rio Grande (PR) e Luiz Eduardo Magalhães (BA) quase dobraram sua população e lideram a lista dos maiores aumentos relativos, com variação entre 79% e 84%. Em números absolutos, o maior aumento foi em Manaus (AM), que “ganhou” 261.533 residentes.

Mas há cidades que ficaram no “zero a zero”, mantendo os mesmos números registrados uma década atrás. São elas Magalhães Barata (PA), Benedito Leite (MA) e Carvalhópolis (MG).

Veja também

BRASIL Censo 2022: conheça as dez cidades menos populosas do Brasil