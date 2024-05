Centenárias, com carinha de jovem: conheça histórias de empresas globais que têm mais de 100 anos

A- A+

O que nos trouxe até aqui não necessariamente nos levará aos próximos 100 anos. É com esse pensamento que empresas ao redor do mundo conseguiram ultrapassar um século de vida e continuam crescendo.

São vários os exemplos lá fora de companhias longevas que têm em comum o investimento constante em tecnologia e inovação e a coragem de mudar em diferentes setores, como GE, Coca-Cola, L’Oréal e Disney.

No Brasil, a mais antiga empresa que se tem notícia é a Casa da Moeda, fundada ainda na colônia, em 1694, mas na iniciativa privada, também há muitas centenárias inspiradoras, que se mostram sempre rejuvenescidas, com disposição para se adaptar às novas realidades do mercado, sem abrir mão do que as fizeram crescer e conquistar os clientes.

Não é uma equação fácil. Por mais que a base do negócio continue a mesma, é fundamental se adequar às transformações sem medo de novas formas de gestão e inovação, mantendo sempre uma capacidade de resposta rápida às ameaças e oportunidades. As mudanças são cada vez mais velozes e podem significar a ruína de quem perder o bonde povoado de rivais.

Jefferson Denti, especialista da consultoria Deloitte, diz que incorporar novas tecnologias nas empresas demanda fluidez e um modelo escalável a partir de parcerias com universidades, startups, big techs e centros de pesquisas. Mas ele alerta que um fator crítico nesse processo é a cultura corporativa:

"Justamente um dos pilares que leva a companhia a ser centenária pode retardar a transformação digital. A capacidade de mudar a cultura está vinculada a como a empresa se renova".

Veja a seguir curiosidades sobre algumas empresas centenárias pelo mundo que são gigantes globais.

Disney

Sinônimo de sonho, a Disney combina parques extraordinários com um conglomerado de mídia que vai de estúdios de Hollywood ao streaming. Mas o império de entretenimento teve início modesto no Kansas, em 1923, quando o cartunista Walt Disney começou a fazer animações. Ele só criaria Mickey Mouse em 1927.

IBM

A empresa que foi sinônimo de PC e se reinventou no universo dos softwares e computação em nuvem está no mercado desde muito antes de a informática revolucionar o mundo. A IBM nasceu em 1911, apostando em sistemas de registro e tabulação de dados, antevendo a indústria que une tecnologia e informação.

Coca-Cola

A onipresente bebida, disponível em 200 países e territórios, foi servida pela primeira vez numa farmácia de Atlanta, no sul dos EUA, em 1886. Movida por uma sofisticada estratégia de marketing, a Coca-Cola atravessou gerações, desenvolveu e incorporou novas marcas e hoje emprega 700 mil pessoas no mundo.

L’Oréal

A L’Oréal nasceu em 1909 de tinturas de cabelo que fizeram a cabeça das francesas de cabelos curtos da Belle Époque. A partir dos anos 1960, cresceu mais uma vez sintonizada com a liberação feminina. Françoise Bettencourt Meyers, que herdou seu controle, é a primeira mulher no mundo a acumular mais de US$ 100 bilhões.

Nestlé

Em 1866, dois irmãos americanos criaram uma empresa de leite condensado na Suíça, polo leiteiro da época, mas enfrentaram a concorrência de outra inovação: a farinha láctea do alemão Henri Nestlé para combater a mortalidade infantil. Em 1905, as duas firmas se uniram para formar a atual gigante global de alimentos.

Nintendo

Destaque dos jogos eletrônicos, a japonesa Nintendo não parece, mas tem mais de um século. Começou em Kyoto em 1889 já neste ramo, mas com o analógico jogo de cartas Hanafuda. Depois de muitos baralhos para exportação, começou a desenvolver videojogos na década de 1970 e virou uma potência dos games.

Bayer

A multinacional química alemã nasceu em 1863 da curiosidade do vendedor de corantes Friedrich Bayer e do tintureiro Johann Weskott, que faziam experimentos num fogão. Após altos (como a Aspirina) e baixos (como a perda de ativos na Segunda Guerra Mundial), viveu sua maior expansão na segunda metade do século XX.

GE

A trajetória da General Electric, iniciada em 1892, é profundamente ligada à de Thomas Edison, o gênio americano que a fundou depois de criar a lâmpada. A invenção permanece no dia a dia, repaginada por novas tecnologias, assim como a GE, que não para de se diversificar. Faz de turbina de avião a equipamentos médicos.

Peugeot

Na França, o conglomerado industrial da família Peugeot formado em 1810 fez história na indústria automobilística. Apresentou o seu primeiro triciclo a vapor em 1889 e marcou a recuperação industrial europeia no pós-guera com o lançamento do 203 em 1948. Em 2021, uniu-se à Fiat Chrysler para formar a gigante global Stellantis.

