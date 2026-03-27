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CORREIOS Central para plano de reestruturação dos Correios, PDV é prorrogado até 7 de abril Prazo terminava na próxima terça-feira e adesão é de cerca de 30% da meta

Os Correios anunciaram prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) nesta sexta-feira. Inicialmente, os funcionários teriam até a próxima terça-feira para se inscrever no programa, mas a direção da empresa decidiu prorrogar por uma semana, até o dia 7 de abril.

Em comunicado enviado aos funcionários, a estatal alegou que alterou a data porque o plano de saúde familiar, criado para reduzir as resistências dos trabalhadores ao desligamento voluntários, ainda não foi implementado em todas as regiões do país. Mas, segundo interlocutores, a adesão ao plano ainda está na casa de 3 mil, longe da meta de 10 mil trabalhadores.

O PDV é uma das principais medidas do plano de reestruturação da empresa, que vive uma das piores crises de sua história. Contando com a meta para 2027, de mais 5 mil desligamentos, a estimativa é de economia anual é de R$ 2,1 bilhões.

Para tentar aumentar a atratividade, a direção lançou um novo plano de saúde, que abarca familiares até o 4º grau de parentesco, de modo a aplacar uma das principais preocupações do público-alvo. O valor é custeado pelos funcionários, mas a contratação é mais barata se comparado aos valores de mercado.

Segundo comunicado da empresa aos funcionários nesta sexta, a proposta de ampliação do novo plano para 22 estados e o Distrito Federal foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) nesta quinta-feira. A partir de terça-feira, será aberto o pré-cadastro e inscrição, permitindo que quem tiver interesse já inicie o processo de entrada nos novos planos.

Em relação ao PDV, a estatal esclareceu que quem concluir o processo até o dia 31 de março já será desligado em 14 de abril. O restante ficará para maio.

Parte da empresa, porém, tem dúvidas sobre o sucesso da iniciativa, já que as indenizações têm teto de R$ 600 mil. O PDV atual é uma reabertura do programa do ano passado, lançado ainda sob o comando de Fabiano Silva dos Santos, ex-presidente dos Correios. Naquela época, a adesão foi de 3,6 mil funcionários.

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