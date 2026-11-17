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ajuste fiscal Centrão se posiciona a favor de pacote fiscal do governo na Câmara Texto deve ser votado pelos deputados logo depois de ter sua tramitação finalizada no Senado

As bancadas de deputados de partidos do Centrão articulam uma votação célere do pacote de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa é considerada crucial pela equipe econômica do governo para atender o equilíbrio fiscal e dar uma sinalização ao mercado.

O governo estima um impacto de até R$ 56 bilhões com a proposta no ano que vem.

O líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), disse que vai orientar o partido a votar a favor do texto. Da mesma forma, o líder do Republicanos, Augusto Coutinho (PE), vai reunir a bancada nesta tarde e também prevê uma posição favorável.

— Ainda não conversei com a bancada, será hoje, mas devemos apoiar sim.

Os partidos, que negociam indicar ministérios para a nova gestão de Lula, mas ainda não definiram se vão ser base ou independentes, já indicaram que vão ser colaborativos com o governo em iniciativas de contenção de gastos.

O União Brasil vai reunir a bancada na tarde de hoje para definir a posição. A tendência é de apoiar o texto, assim como os deputados do PSD e do MDB.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanha o debate sobre a iniciativa desde antes de o texto ser protocolado. Ele conversou com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, sobre as linhas gerais do projeto, antes de ele ser encaminhado para o Senado.

Tanto Motta, quanto Alcolumbre tentam construir com o governo um acordo para dar credibilidade fiscal à nova gestão.

Com as incertezas envolvendo o ajuste fiscal e as críticas feitas por uma ala do PT ao projeto, o dólar fechou a R$ 5,77 nessa segunda-feira, maior valor desde abril de 2025.

O texto deve ter sua tramitação concluída no Senado nesta terça-feira. O texto-base foi aprovado pelos senadores na semana passada, mas ainda são analisados trechos destacados em separado que podem alterar o projeto.

O principal ponto de divergência se trata do trecho que reduz temporariamente os repasses previstos na Lei Kandir, uma medida de compensação a estados e municípios para estimular exportações. A medida enfrenta resistência de governadores.

Se o Senado conseguir manter esse trecho, a previsão de deputados é que a Câmara também mantenha, já que há uma avaliação de que os governadores exercem mais influência sobre o Senado.

Em paralelo com a negociação com os outros partidos, o PT tenta conter a ala da legenda que questiona a aprovação do ajuste fiscal. Os deputados Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN) têm sido os mais vocais nas críticas entre os que já estão no mandato.

Apesar disso, a avaliação dentro do partido de Lula é que mesmo esses deputados que criticam o texto irão votar a favor do projeto. O entendimento é que é natural esses parlamentares se posicionem politicamente, mas que eles devem colaborar com o projeto por ser um tema considerado prioritário para dar credibilidade fiscal ao governo.

O ministro do Planejamento, que tem sido o principal porta-voz das medidas, deve se reunir com deputados do PT na tarde desta terça, logo após o texto sair do Senado. Moretti participou de uma série de reuniões hoje com integrantes do governo e do PT para alinhar a votação do projeto.

Ele esteve com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e com líderes da base no Congresso, e vai ter uma reunião com o senador Camilo Santana (PT-CE), líder do partido no Senado e cotado para a Casa CIvil na nova gestão de Lula.

A previsão do PT e de parte do Centrão é que o projeto deve ser votado ainda hoje pela Câmara. Hugo Motta viaja para a Argentina nesta quarta-feira e a tendência é que a pauta de votações da Casa se esvazie a partir de amanhã.

Entre as principais medidas do texto previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.

O texto também prevê uma nova rodada de redução de benefícios tributários, ampliando de 10% para 20% o corte linear de incentivos fiscais, além de estabelecer limites para compensações tributárias.

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