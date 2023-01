Centro de Artesanato lança plataforma digital para comércio do artesanato pernambucano

A- A+

Com cinco lojas físicas no Estado, o Centro de Artesanato de Pernambuco agora comercializa online. Já está em funcionamento a plataforma de vendas e-commerce, permitindo a venda de peças de mestres e artesãos de Pernambuco para qualquer lugar do País.



O site estreou com mais de 400 peças das mais diversas matérias-primas - cerâmica, madeira, palha, fibra, papel e fios -, com valores hoje que variam de R$ 2, um cordel, a R$ 1.500, uma obra em cerâmica.



Há opções para quem curte obras de arte e também objetos de uso cotidiano, como lençóis, panos de prato, peças em tricô, jogo americano. O pagamento pode ser à vista ou parcelado em até seis vezes.







Criado pela Diretoria-Geral da Economia Criativa da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), do Governo do Estado, o Centro de Artesanato existe há 18 anos e atua como ponto de venda direta entre quem produz e o seu público consumidor.

"O e-commerce chega para abrir mais uma janela de oportunidades. Agora o artesão pernambucano ganha o mundo em uma espécie de Fenearte que funcionará 24 horas por dia, 7 dias da semana”, comemora o presidente da Adepe, Roberto de Abreu e Lima.

Lojas físicas

Atualmente, existem cinco lojas físicas do Centro de Artesanato no Estado, a primeira delas fica no km 107 da BR 102, no município de Bezerros, no Agreste. No Recife, há três: a unidade do Marco Zero da cidade, uma no Shopping Recife, em Boa Viagem, e outra no Shopping Tacaruna, em Santo Amaro. A quinta loja é em Olinda, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro.



Nos locais, há peças de grandes mestres e mestras de Pernambuco, como Luiz Benício, J. Borges, Marcos de Sertânia, Família Eudócio, Simone Souza, Cida e Neguinha.

