EVENTOS Centro de Convenções entrega nova área externa com capacidade para até 40 mil pessoas Espaço foi inaugurado com a festa "Último Trap do Ano"

O Centro de Convenções de Pernambuco, equipamento administrado pelo Consórcio CID, passa a oferecer mais um ambiente para eventos de grande porte. A nova área externa conta com 20 mil m² e foi inaugurada, na última sexta-feira (17), com a festa “Último Trap do Ano". Nada menos que 30 mil pessoas compareceram ao evento no recém-aberto espaço, que no próximo dia 24 abrigará o show da turnê nacional dos Titãs e, no domingo, 26, uma apresentação do grupo Sorriso Maroto.

A nova área externa foi construída a partir da requalificação dos primeiros 20 mil m² liberados pelo Mirabilandia no mês de julho. O restante dos 35 mil m², ocupados pelo parque de diversões, serão desocupados, até julho de 2025, dando origem a novos projetos e espaços do Pernambuco Centro de Convenções.

O trecho já requalificado, que foi utilizado para estacionamento durante a Fenearte, passou por processos de nivelamento de piso, retirada de árvores – replantadas em outras partes do complexo – e construção das saídas de emergência. A partir de agora, o Centro de Convenções conta com um setor exclusivo para shows e eventos ao ar livre, com capacidade para até 40 mil pessoas.

“Assim como as feiras de negócios, o Estado tem uma tradição em grandes eventos ao ar livre, especialmente no Centro de Convenções. Tivemos o cuidado de ouvir o trade para fazer todas as adaptações necessárias e entregamos a nova área externa com todas as condições para que ela seja adaptada com cenários, palcos, área de bar e tudo o mais que seja necessário para shows e eventos do porte de Titãs, por exemplo. A estreia foi um sucesso, com a festa Trap, com excelente público de quase 30 mil pessoas, e nossa expectativa é abrigar iniciativas ainda maiores”, declara o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos.

A importância do investimento do Consórcio CID na nova área externa se confirma pelo incremento de eventos captados para o principal equipamento do Estado. Se em 2022, o complexou recebeu seis eventos ao ar livre, em 2023, serão entregues até o fim do ano, 20 shows e festivais.

“Este incremento é resultado do intenso trabalho de captação realizado pelo Consórcio CID. Visitamos e fizemos reuniões com os principais produtores do País em São Paulo, no Rio de Janeiro, e participamos de feiras em vários Estados, apresentando o potencial do nosso equipamento. Aproveito para agradecer o apoio do Governo do Estado, por meio da Empetur, e também do Recife Convention Bureau, nesse processo. Teremos muitas novidades em eventos nacionais e internacionais para 2024, e também 2025”, antecipa a diretora comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Alice Becco.

ROCK E PAGODE

Os Titãs escolheram o Recife como uma das poucas cidades para repetir o show da Turnê Encontro, que marca os 40 anos da banda, com a reunião de todos os integrantes dessa que é uma das maiores bandas do rock brasileiro. A apresentação desta sexta-feira começa a partir das 23h e promete emocionar os milhares de fãs pernambucanos do grupo, com clássicos como “Sonífera Ilha” e “Cegos do Castelo”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100 (meia-entrada pista) até R$ 320 (pista VIP) no site Eventim.

Já os adeptos do pagode, especialmente dos hits mais antigos, não podem perder o show do grupo Sorriso Maroto no domingo, 26 de novembro. A partir das 16h, o público já poderá chegar à nova área externa para esquentar para cair na dança. Os ingressos custam a partir de R$ 110 (front) até R$ 460 (camarote open bar premium social) e estão à venda no site Ingresso Prime.

