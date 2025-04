A- A+

Eventos Centro de Convenções recebe Expo Bebê & Gestante e Expo Gospel NE entre os dias 21 e 27 de abril Feiras simultâneas prometem atrair grande público com descontos, atrações culturais e programação religiosa

O Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, será palco de dois grandes eventos a partir da próxima segunda-feira (21). A tradicional Expo Bebê & Gestante e a inédita Expo Gospel Nordeste acontecem simultaneamente até o domingo (27), das 14h às 22h, com entrada gratuita.

A Expo Bebê & Gestante chega à edição 2025 com seu aguardado saldão anual, oferecendo descontos de até 70% em produtos para o público infantil e gestante. Toda grávida que visitar a feira ainda receberá um voucher de R$ 40 para compras em estandes sinalizados. Entre as ofertas, estão fraldas Pampers a R$ 22,99, lenços umedecidos a R$ 0,99 e produtos por apenas R$ 0,10.

Consolidada como a maior feira do segmento no Nordeste, a Expo Bebê & Gestante ampliou sua duração de cinco dias para uma semana. A edição anterior atraiu mais de 112 mil visitantes, e a expectativa é repetir o sucesso com uma variedade de expositores que oferecem desde roupas e brinquedos até móveis, artigos de higiene e acessórios.

Novidade

A grande novidade deste ano é a Expo Gospel Nordeste, que estreia com uma proposta voltada à cultura cristã. O evento reúne stands de bíblias, livros, roupas, artesanato, tecnologia, instrumentos musicais, decoração religiosa e até soluções para empresas, como energia solar e concessionárias de veículos.

A feira gospel vai além da venda de produtos. A programação inclui shows com artistas do cenário gospel nacional e regional, teatro, lançamentos de livros, workshops e palestras. Também estão previstas pregações com pastores de diversas denominações, a cada duas horas, e uma oração de abertura pelo país.

Atrações

Entre as atrações culturais, o público poderá visitar o Museu da Bíblia e o Museu da Época de Cristo, com uma experiência sensorial que traz aromas e elementos usados naquele período. Outro destaque é a demonstração da prensa de Gutenberg, símbolo da difusão da Bíblia impressa.

As duas feiras funcionam em sinergia, com estrutura pensada para toda a família, incluindo praça de alimentação, segurança e conforto.

