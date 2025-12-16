A- A+

eventos Centro de Convenções recebeu 201 eventos e mais de 1,6 milhão de participantes em 2025 Também foram destaques no ano a inauguração da área externa do Centro e os eventos do Pavilhão de Feiras e do Teatro Guararapes

Em 2025, o Centro de Convenções de Pernambuco (CECON), localizado em Olinda, sediou 201 eventos, entre feiras, congressos, convenções, encontros corporativos, espetáculos, formaturas e atrações culturais, levando 1.687.290 participantes para o espaço. O fluxo de pessoas movimentou a economia local e gerou impactos diretos na cadeia produtiva de serviços, hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

“Este foi um ano de consolidação. Avançamos na qualificação da operação, no relacionamento com produtores, entidades e associações, e especialmente na melhoria da experiência de quem realiza e de quem participa dos eventos”, afirmou Antônio Peçanha, CEO do CECON.

Outros equipamentos que ficam dentro do Centro, como o Pavilhão de Feiras, registrou 95 dias de realização de eventos. Já o Teatro Guararapes acumulou 129 dias de atividade. Porém, o destaque de 2025 foi o avanço da área externa do Centro de Convenções.

No ano, o espaço recebeu 13 grandes shows e reuniu 280 mil pessoas ao todo, atraindo turnês de artistas de destaque nacional, como Jorge & Mateus, Garota Vip, Titãs, Belo, Thiaguinho e Samuel Rosa.

