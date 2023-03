A- A+

China Centro de crise no mercado imobiliário chinês, Evergrande lança plano de reestruturação Empresa, que já foi a maior do ramo imobiliário no do país, está à beira da falência

A gigante imobiliária chinesa Evergrande apresentou nesta quarta-feira (22) uma proposta de reestruturação para suas enormes dívidas, enquanto luta contra uma petição judicial de liquidação apresentada por credores em Hong Kong. Outrora a maior empresa imobiliária do país, a Evergrande foi sufocada por passivos estimados em 2021 em mais de US$ 300 bilhões (mais de R$ 1,5 trilhão) e está à beira da falência.

Os credores tiveram a opção de trocar suas dívidas por novas notas emitidas pela empresa e ações em duas subsidiárias, Evergrande Property Services Group e Evergrande New Energy Vehicle Group, de acordo com os termos divulgados em um documento da bolsa de Hong Kong.

A empresa passou a incorporar uma crise mais ampla no setor imobiliário da China, que responde por cerca de um quarto do produto interno bruto do país e enfrenta uma repressão das autoridades desde 2020, após empréstimos desenfreados e especulação de preços.

A execução das planilhas de termos publicadas na noite de quarta-feira (horário local) foi "um marco positivo substancial" para alcançar a reestruturação, que a Evergrande disse que "facilitará os esforços da empresa para retomar as operações e resolver problemas onshore". No pedido, Evergrande disse que é necessário um financiamento adicional de até US$ 44 bilhões nos próximos três anos para “garantir a entrega das propriedades” e “retomar o trabalho e a produção”.

A próxima audiência no caso de liquidação de Hong Kong está marcada para 31 de julho, com Evergrande dizendo ao tribunal na segunda-feira que prevê 1º de outubro como a última data em que seu plano de reestruturação entrará em vigor. Os termos alcançados entre Evergrande e o grupo de credores em Hong Kong provavelmente serão adotados por outros credores offshore, segundo Neil McDonald, sócio da Kirkland and Ellis LLP, escritório de advocacia americano que está assessorando os peticionários.

Espera-se que um acordo de suporte à reestruturação mais formal para todos os credores esteja pronto até o final de março, com os credores votando pela adoção e a aprovação do tribunal planejada para maio e julho, respectivamente. Em uma audiência em julho, a Evergrande também deve apresentar propostas de reestruturação nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas para lidar com outras responsabilidades offshore, disse McDonald.

O tribunal foi informado de que o sucesso dos esquemas de liquidação da dívida offshore da Evergrande não está legalmente vinculado às dívidas da empresa na China continental, onde 90% de seus ativos estão localizados. Evergrande no ano passado anunciou ambições de se transformar em um império de veículos de nova energia, mas entregou menos de mil veículos desde que a produção em massa começou em setembro passado.

“Na ausência de novos financiamentos, a Evergrande NEV enfrentará o risco de paralisação”, disse a empresa no documento, referindo-se ao seu novo negócio de veículos de energia.

O setor imobiliário da China continua agitado, com grandes incorporadoras - incluindo Evergrande - falhando em concluir projetos habitacionais, provocando protestos e boicotes de hipotecas de compradores de imóveis. Empresas menores não pagaram empréstimos ou tiveram problemas para levantar dinheiro desde que o governo impôs restrições mais rígidas aos empréstimos em 2020.

Em novembro, o regulador bancário e o banco central da China emitiram novas medidas para promover o "desenvolvimento estável e saudável" do setor imobiliário. Eles incluem suporte de crédito para desenvolvedores endividados, suporte financeiro para garantir que os projetos sejam concluídos e assistência para empréstimos de pagamento diferido para compradores de imóveis.

Veja também

Economia Planejamento prevê déficit primário de R$ 107,6 bi este ano