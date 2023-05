A- A+

VISTO AMERICANO Recife ganha Centro de Entrega de Documentos para solicitantes de visto dos EUA Espaço vai funcionar no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, área central da cidade

A partir desta quinta-feira (18), a capital pernambucana contará com um novo espaço para atender quem deseja solicitar o visto norte-americano. É o Centro de Entrega de Documentos (CED), que vai funcionar no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, área central da cidade.



O CED oferecerá o serviço de recebimento de documentação para aqueles que estão isentos de entrevista pessoal, a exemplo de renovações e de solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos; e para e retirada de passaportes com vistos já emitidos pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.



“O Centro de Entrega de Documentos é mais uma iniciativa do Consulado para agilizar o atendimento aos solicitantes de visto e, com isso, aumentar o número de vistos processados por semana,” afirmou a Ministra Conselheira para Assuntos Consulares no Brasil, Kim Kelly.

Além dos serviços mencionados, o CED também receberá documentos adicionais solicitados por oficiais consulares em casos necessários.



O consulado lembra que a entrega do passaporte nas residências continuará sendo feita pelos Correios caso os solicitantes optem pelo serviço. Aqueles que precisarem fazer entrevista pessoal deverão comparecer à sede do Consulado, no bairro da Boa Vista, na área central.



O processo de solicitação do visto dos EUA é feito totalmente on-line, por meio de preenchimento do formulário DS-160, disponível no site https://ceac.state.gov/genniv/.



Já o agendamento e pagamento de taxa devem ser feitos no endereço eletrônico https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv.

Veja também

BRASIL Setor de serviços avança pelo segundo mês seguido