A- A+

Emprego Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife e Télos lançam projeto para empregar PCDs Serão contratadas até 35 pessoas com deficiência, que atuarão na área de Desenvolvimento de Software

O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) e a Télos lançaram um projeto que busca empregar pessoas com deficiência na área de Desenvolvimento de Software. O programa, intitulado Inova.Ação PCD, busca ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao setor, promovendo empregabilidade e formação com foco em equidade no ecossistema tecnológico. A iniciativa é uma parceria entre o CESAR e a Télos, empresa especializada em potencializar o desenvolvimento de equipes por meio da capacitação em tecnologia e Inteligência Artificial.

Após a inscrição, os participantes passarão por uma pré-seleção com testes aplicados pela Télos através do programa Télos DiversiTech. Ao final da etapa, será necessário gravar um vídeo de 90 segundos, com apresentação pessoal e da motivação para entrar na área de tecnologia. A divulgação dos pré-selecionados será feita no dia 17 de setembro, e os candidatos aprovados avançam para um hackathon, que será realizado no CESAR, no Recife, nos dias 20 e 21 de setembro.

Ao final do processo, até 35 pessoas poderão ser contratadas pelo centro de inovação e passarão por uma formação de seis meses para atuar na área de Desenvolvimento de Software.

“O CESAR é uma organização comprometida com a inclusão de grupos sub-representados no mercado de trabalho. Somos signatários do Pacto de Equidade Racial Brasil, da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU, além de termos o selo Women on Board por possuirmos um número representativo de mulheres em nosso conselho”, explica Karla Godoy, COO do CESAR.

Karla destacou ainda que já foram realizadas outras ações de inclusão.

“Além disso, já realizamos outras ações no passado para ampliar a entrada de mulheres, pessoas negras e com deficiência no mercado de trabalho, porque acreditamos que a verdadeira inovação não se faz com iguais, e sim com olhares e perspectivas diferentes, que representem a diversidade da sociedade em que vivemos", completou.

Segundo a PNAD Contínua 2022, do IBGE, Recife é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas com deficiência: 11,1% da população com 2 anos ou mais, cerca de 182 mil pessoas. Destas, 74,5% estão em idade ativa, mas fora do mercado de trabalho.

O lançamento do programa dialoga com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto, e reafirma a intenção das instituições envolvidas na construção de um mercado mais inclusivo, acessível e representativo.

Os nomes dos participantes aprovados serão divulgados no dia 24 de setembro, e a contratação está prevista para outubro.

“A Télos acredita no poder da tecnologia como propulsor da educação e diminuição das desigualdades. E, com esse projeto, temos a chance de mostrar que inclusão não é só discurso, é prática, é processo, é investimento em gente”, destaca a fundadora e CEO da Télos, Gabriella Ribeiro.

O Inova.Ação PCD é gratuito, com duração até abril de 2026, e está aberto para residentes do Recife ou Região Metropolitana, que tenham 18 anos ou mais e que comprovem, por meio de laudo médico, algum tipo de deficiência (física, visual ou auditiva) ou tenha Transtorno do Espectro Autista (TEA) níveis 1 ou 2. Além disso, é necessário que tenha concluído ou esteja cursando um curso técnico ou superior em áreas de Tecnologia. As inscrições estão abertas até o dia 2 de setembro no site: www.telosconecta.com.

*Com informações da assessoria

Veja também