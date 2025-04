Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife participa do Web Summit Rio 2025

A- A+

O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) marcará presença no Web Summit Rio 2025, de 27 a 30 de abril. Durante a programação, o centro irá apresentar projetos inovadores realizados pela instituição, como o premiado protótipo do Batom Inteligente, desenvolvido pelo Grupo Boticário em parceria com o CESAR, a Neurobots e a Embrapii, e que se destacou na SXSW deste ano como exemplo de impacto positivo e acessibilidade.

Também será apresentado o Centro de Competência em Segurança Cibernética, o CISSA, credenciado pela Embrapii. O evento ainda contará comdebates sobre o eco ssistema financeiro e a transição energética com seus parceiros estratégicos

"À medida que o Brasil continua a emergir como uma potência tecnológica, o CESAR tem orgulho de representar a abordagem pioneira do nosso país para resolver desafios globais por meio da inovação, utilizando as amplas e profundas habilidades técnicas de nossos especialistas", diz Eduardo Peixoto, CEO do CESAR. "Durante o Web Summit Rio, apresentaremos projetos inovadores que combinam sofisticação tecnológica, design notável e resolução prática de problemas para criar soluções, que devem repercutir em todo o mundo."

Programação

Vitrine do Batom Inteligente - Após conquistar o prestigiado prêmio de Inovação no SXSW em Austin no mês passado, o CESAR demonstrará em seu estande E410, no Pavilhão 4, este inovador sistema de aplicação de batom, desenvolvido pelo Grupo Boticário. Os visitantes poderão testar essa tecnologia que combina inteligência artificial, visão computacional e robótica para proporcionar aplicação precisa e automatizada de batom para pessoas com deficiência motora e visual.

Vitrine do Centro de Competência em Cibersegurança - O CESAR apresentará os trabalhos mais recentes do CISSA, seu novo Centro de Competência em Segurança Cibernética certificado pela Embrapii, focado em pesquisas de ponta em quatro áreas principais: Gestão de Identidade e Acesso, Proteção e Privacidade de Dados, Inteligência de Ameaças Cibernéticas e Aspectos Legais, Éticos e Comportamentais da Segurança. Os visitantes do estande do CESAR receberão uma cópia digital gratuita da primeira revista trimestral do centro, "CESAR Spotlight: Secure Horizons".

Bate-papo informal sobre visualização de dados climáticos | 30 de abril - O CEO Eduardo Peixoto se juntará a Tatiana Escovedo, CDO da Petrobras, na tarde de quarta-feira, 30 de abril, às 15h35, no Palco 3, para discutir "Números brutos: a realidade por trás dos dados de emissões". A conversa destacará como paineis interativos podem revelar o real impacto da indústria no clima.

Masterclass de Inovação Financeira | 30 de abril - O CESAR realizará a palestra “Banking reimagined: design-driven innovation in finance” no dia 30 de abril, às 12h, com Lauro Elias, diretor-executivo do CESAR, Guilherme Amadori, gerente de Soluções do Banco do Brasil, Gustavo Milaré, CTO e CIO da Cateno, e Rodrigo Salgado, gerente nacional de Inovação da Caixa. A sessão será moderada pela jornalista Angelica Mari e vai explorar como as colaborações do CESAR com instituições financeiras líderes estão criando serviços centrados no usuário, equilibrando segurança, personalização e inclusão.

"O Web Summit Rio representa uma oportunidade crucial para o CESAR mostrar não apenas nossas capacidades tecnológicas, mas também nosso compromisso com a inovação orientada por propósito, que aborda desafios humanos reais", avalia Paula Marques, Head de Marketing do CESAR. "De tecnologias de beleza inclusivas até pesquisas sobre segurança cibernética e visualização de dados climáticos, nossa presença no evento demonstra como a inovação pode ser tecnicamente sofisticada e socialmente impactante."

Com mais de 1.400 especialistas em tecnologia, design, pesquisa e estratégia, o CESAR se associa a grandes marcas nacionais e globais para construir soluções de ponta. A presença do hub de P&D na terceira edição anual do Web Summit Rio — que deve atrair mais de 34.000 participantes de todo o mundo — reforça a crescente influência do Brasil no cenário tecnológico internacional.

