A- A+

CARNAVAL DO CONHECIMENTO Centro de Informática da UFPE realiza atividades no Rec'n'Play 2023 Programação inclui stand interativo, palestras e mesas redondas

O Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) vai promover uma série de atividades na 5ª edição do REC’n’Play, que iniciou hoje (18) e se estende até o próximo sábado (21), no Bairro do Recife. Além do stand na Avenida Rio Branco com apresentações do RobôCIn, Residência em Robótica e Inteligência Artificial e do LIVE, o CIn também participa de palestras, demonstrações e mesas redondas, com a participação de diversos membros da comunidade CIn.

Hoje (18) Lunara Santana, Juliano Cezar e Ana Patrícia, com mediação do professor Kiev Gama, formam uma mesa redonda para discutir o tema da “Diversidade e Inclusão na Engenharia de Software”, às 18h, no Cesar School Brum Sala 2.

Na quinta-feira (19), a programação do CIn inicia com a palestra do Professor Ricardo Massa sobre a Mineração de Processos, às 14h, no Cesar School Brum Sala 2. Posteriormente, o Professor e Diretor do CIn, Paulo Borba, será o mediador da mesa redonda sobre universidade e tecnologia, com a participação de Kailane Félix, Jorge Freitas e Lucas Gabriel, às 17h, no TI Saúde.

Já na sexta-feira (20), Dani Bezerra e João Moizés irão ministrar palestra sobre o uso da Inteligência Artificial na tomada de decisões, às 12h30, no TI Saúde. Por sua vez, o Professor e Diretor do CIn, Paulo Borba, participa mais uma vez, ministrando a palestra “O Fim da Programação, de novo!”, às 14h, no Cesar School Brum Sala 2. Por fim, o Professor Filipe Calegario irá conduzir uma palestra sobre Criatividade Computacional e IA generativa, às 15h15, também no TI Saúde.

Além da programação de palestras, rodas de conversa e mesas redondas, o CIn também estará com stand na Avenida Rio Branco, durante todo o evento. Ao longo dos dias, três programas do CIn apresentarão seus projetos e soluções desenvolvidas para o público, além de realizar demonstrações. São eles: o LIVE, laboratório de inovação dedicado ao desenvolvimento de projetos para cidades inteligentes; o RobôCIn, grupo de pesquisa de robótica do CIn-UFPE; e a Residência em Robótica e Inteligência Artificial aplicadas a Testes de Softwares, programa de especialização em parceria com a Softex.

Os grupos estarão no Espaço do CIn na Avenida Rio Branco, das 10h às 17h.

Confira a programação do stand:

18/10, das 10h às 17h: LIVE no Espaço do CIn - Av. Rio Branco

19/10, das 10h às 17h: LIVE no Espaço do CIn - Av. Rio Branco

20/10, das 10h às 17h: RobôCIn e Residência em Robótica no Espaço do CIn na Av. Rio Branco

21/10, das 10h às 17h: RobôCIn no Espaço do CIn - Av. Rio Branco

Confira onde encontrar as demais participações do CIn no festival:

18/10, às 18h: Diversidade e inclusão na Engenharia de Software, com Lunara Santana, Juliano Cezar, Ana Patrícia e Kiev Gama - Cesar School Brum Sala 2

19/10, às 14h: Mineração de Processos: desvendando a anatomia oculta dos processos de negócio, com o Professor Ricardo Massa - Cesar School Brum Sala 2

19/10, às 17h: Próximo passo: um talk sobre universidade e tecnologia, com mediação do Professor e Diretor do CIn, Paulo Borba, e participação de Kailane Félix, Jorge Freitas, Lucas Gabriel - TI Saúde

20/10, às 12h30: Decide A.I.: I.A. como ferramenta para a tomada de decisões, com Dani Bezerra e João Moizés - TI Saúde

20/10, às 14h: O Fim da Programação, de novo!, com o Professor e Diretor do CIn, Paulo Borba - Cesar School Brum Sala 2

20/10, às 15h15: Criatividade Computacional e experimentos com IA generativa, com Filipe Calegario - TI Saúde

Veja também

REC'n'PLAY Assespro PE/PB lança 1ª edição de projeto volta para mulheres no REC'n'Play