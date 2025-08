A- A+

Dia dos Pais Centro do Recife é opção para o presente do Dia dos Pais Estimativa é que a data incremente os negócios do varejo recifense em torno de 5%

Faltando poucos dias para o Dia dos Pais, o comércio do Centro do Recife é a opção para quem ainda não comprou o presente e quer economizar. Além da variedade de itens, a estratégia das lojas é apostar em promoções, descontos e condições especiais de pagamento.

De roupas a calçados, acessórios, perfumes e kits de cuidados pessoais a itens eletrônicos, os estabelecimentos da região central exibem as novidades na vitrine e em suas redes sociais para chamar a atenção do consumidor.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal, a estimativa é que a data incremente os negócios do varejo recifense em torno de 5%, em relação ao mesmo período do ano passado.

O representante do varejo recifense informou que, entre os setores com maior movimento, estão o de calçados, vestuário, cosméticos, acessórios e tecnologia. “Além de economizar e ter boas opções para o presente do Dia dos Pais, comprar no Centro ainda valoriza o comércio local, ajuda a manter empregos e a gerar tributos.”

Na lista dos itens mais procurados para presente do Dia dos Pais estão o par de meias por R$9,99, carteira por R$69,99 ou ainda o cinto por R$39,99.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também