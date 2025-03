A- A+

Economia Centro-Oeste tem maior expansão da atividade econômica em janeiro, com alta de 1,4%, diz IBCR Na região Nordeste, a atividade econômica contraiu 0,3% na passagem de dezembro para janeiro

A atividade econômica da região Centro-Oeste cresceu 1,4% em janeiro ante dezembro, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR). Foi o maior crescimento entre todas as regiões, seguido de Sul e Sudeste, com alta de 0,9% cada.

Na região Nordeste, a atividade econômica contraiu 0,3% na passagem de dezembro para janeiro.

No Norte, a queda foi mais intensa, de 0,6%.

Estados

Entre os 12 Estados pesquisados pelo BC, o Amazonas teve o maior crescimento da atividade em janeiro, com alta de 2,9%.

Em seguida, aparecem Ceará (2,4%), São Paulo (1,73%) e Rio Grande do Sul (1,62%).

Na outra ponta, o pior desempenho foi registrado em Pernambuco, onde a economia contraiu 3,8% entre dezembro e janeiro.

Minas Gerais (-0,9%) e Pará (-0,8%) completam a lista de resultados negativos no primeiro mês de 2025.

