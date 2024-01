A- A+

Com assuntos que vão desde micropigmentação a culinária, passando por temas como administração e direito, uma série de cursos rápidos e gratuitos acontecerá de 22 a 26 deste mês, na sede do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



As aulas são abertas ao público em geral e, segundo o Unit-PE, buscam "promover a formação acadêmica e profissional de quem quer começar o ano de 2024 mais preparado para atuar no competitivo mercado de trabalho".



As masterclasses acontecerão em horários variados - confira o calendário ao fim do texto - e envolverá as áreas de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, direito, enfermagem, estética e cosmética, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia, além de mentorias de carreiras.



Para participar, a pessoa deve fazer as inscrições, que são limitadas, pelo site oficial da instituição.

“É uma oportunidade de trazer pílulas de conhecimento para que as pessoas possam, de diversas formas, aplicar no seu dia a dia de trabalho, experimentar uma outra área profissional ou ainda para aqueles profissionais que estão em uma determinada área de atuação e desejam fazer uma transição de carreira”, explicou o pró-reitor de Marketing, Vendas e Relacionamento, Arthur Filgueiras.

Programação:

Segunda (22)

-Minicurso de Estética e Cosmética. Tema: Micropigmentação: Tebori x Dermógrafo. Com a tecnóloga em estética Leila Michele. Horário: 14h às 17h, na Clínica de Estética;

-Minicurso de Psicologia. Tema: Ressignificando a psicopatologia. Com a psicóloga Tatiany Melo. Horário: 18h30 às 21h30, no Laboratório de Dinâmica de Grupo;



Terça (23)

-Minicurso de Odontologia. Tema: Conhecendo o tratamento estético restaurador da oOdontologia. Com o doutor em dentística Cláudio Paulo. Horário: 8h às 12h, no Pré-Clínico de Odontologia;

-Minicurso de Direito: Empreendedorismo jurídico: Possibilidades para além do escritório de advocacia. Com o advogado Esdras Peixoto. Horário: 18h30 às 21h30, no Núcleo de Empreendedorismo Jurídico;

-Minicurso de Administração. Tema: Valuation: Saiba calcular o valor de uma empresa. Com o Economista Edgard Leonardo. Horário: 19h às 22h, na Sala Google;

-Minicurso de Enfermagem. Tema: Consultório de enfermagem: Prática de coleta de exame citológico. Com o Enfermeiro Marcone Alves. Horário: 19h às 22h, na Sala Inova;

-Minicurso de Nutrição. Tema: Receitas culinárias com aproveitamento integral dos alimentos. Com a doutora em Nutrição Viviane Santos. Horário: 19h às 21h30, no Laboratório de Técnica Dietética;

Quarta (24)

-Minicurso de Psicologia. Tema: Avaliação Neuropsicológica: Cumprimento do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Com a psicóloga Clínica Andrea Biazatti. Horário: 18h30 às 21h30, no Laboratório de Dinâmica de Grupo;

-Minicurso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tema: Fundamentos de Design e Prototipação via Figma. Com o designer Huilton Chaves. Horário: 9h às 12h, no Laboratório de Informática;

Quinta (25)

-Minicurso de Ciência da Computação. Tema: Lógica de programação com Python para Iniciantes. Com o cientista de dados André Xavier. Horário: 9h às 11h, no Laboratório de Informática;

-Minicurso de Fisioterapia. Tema: Ventosaterapia: Técnica de aplicação e benefícios do tratamento. Com a fisioterapeuta Ivanacha Carneiro. Horário: 14h às 17h, na Clínica de Fisioterapia;

-Minicurso de Psicologia. Tema: Transtorno do Déficit de Atenção: Intervenções e possibilidades. Com a Psicóloga Giedra Marinho. Horário: 18h30 às 21h30, no Laboratório de Dinâmica de Grupo;

-Minicurso de Direito. Tema: Sustentação oral em matéria trabalhista. Com a advogada Daniela Alexandre Cesário. Horário: 18h30 às 21h30, na Sala Inova;

Sexta (26)

-Minicurso de Enfermagem. Tema: A Enfermagem e a saúde da mulher: Panorama atual no município do Recife. Com a enfermeira, pós-Graduação em Gestão em Saúde, Sandra Maria Alves de Lima. Horário: 19h às 22h, na Sala Inova.



Veja também

COMÉRCIO Carnaval aquece vendas no comércio do Recife