A- A+

ia CEO da Anthropic pede desaceleração no ritmo de desenvolvimento da IA "Devemos fazer um uso inteligente do tempo que ganharemos", declarou Dario Amodei

O diretor executivo e cofundador da Anthropic, Dario Amodei, fez um apelo neste sábado (12) para que as empresas de inteligência artificial (IA) avancem de forma mais lenta e cautelosa no desenvolvimento desta poderosa tecnologia, afirmando que a prevenção de riscos é fundamental.

"Devemos reduzir o rirmo com o qual melhoramos as capacidades dos modelos de IA. O progresso continuará parecendo rápido, e devemos fazer um uso inteligente do tempo que ganharemos", escreveu Amodei na publicação em um blog.

Veja também