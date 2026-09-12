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CEO da Anthropic pede desaceleração no ritmo de desenvolvimento da IA
"Devemos fazer um uso inteligente do tempo que ganharemos", declarou Dario Amodei
A startup CEO da Anthropic pede desaceleração no ritmo de desenvolvimento da IAAnthropic anunciou nesta segunda-feira (29) o lançamento de seu novo modelo de inteligência artificial (IA) generativa, Claude Sonnet 4.5 - Foto: Divulgação
O diretor executivo e cofundador da Anthropic, Dario Amodei, fez um apelo neste sábado (12) para que as empresas de inteligência artificial (IA) avancem de forma mais lenta e cautelosa no desenvolvimento desta poderosa tecnologia, afirmando que a prevenção de riscos é fundamental.
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"Devemos reduzir o rirmo com o qual melhoramos as capacidades dos modelos de IA. O progresso continuará parecendo rápido, e devemos fazer um uso inteligente do tempo que ganharemos", escreveu Amodei na publicação em um blog.