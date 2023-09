CEO da BP se demite após investigação revelar relacionamentos anteriores com colegas

A- A+

O diretor-presidente da BP, Bernard Looney, renunciou ao cargo com efeito imediato por não ter revelado totalmente relacionamentos anteriores com colegas. Ele será substituído interinamente pelo diretor financeiro Murray Auchincloss, informou a empresa em um comunicado enviado por e-mail na terça-feira.

A saída de Looney deixa a BP sem liderança em um momento crucial, quando a gigante do petróleo e do gás está tentando persuadir os investidores a permanecerem com ela durante uma dispendiosa transição para a energia de baixo carbono.

Esse também é outro exemplo de como a pressão por padrões mais elevados de comportamento pessoal no local de trabalho, decorrente do movimento Me Too, chegou ao topo do mundo corporativo.

O conselho da BP analisou as alegações relacionadas aos relacionamentos pessoais anteriores de Looney com colegas em 2022, não encontrando violações do código de conduta da empresa, de acordo com o comunicado.

Outras alegações de natureza semelhante foram recebidas recentemente, após as quais Looney informou à empresa que não havia sido totalmente transparente com a investigação anterior, disse a empresa.

"Ele não forneceu detalhes de todos os relacionamentos e reconhece que tinha a obrigação de fazer uma divulgação mais completa", de acordo com a declaração. "A empresa tem valores sólidos e o conselho espera que todos na empresa se comportem de acordo com esses valores."

Desde que assumiu o cargo, há mais de três anos, Looney tem sido o maior defensor, entre os CEOs das grandes empresas de petróleo, de uma mudança mais rápida para a energia de baixo carbono. Mesmo depois de recuar em algumas das aspirações mais ambiciosas de redução de emissões no início deste ano, a BP ainda tem um dos planos mais agressivos para reduzir a produção de petróleo e expandir o carregamento de carros elétricos e a energia renovável.

A notícia da saída de Looney chega um mês depois que a empresa sediada em Londres aumentou seus dividendos em 10% e disse que compraria de volta mais US$ 1,5 bilhão em ações. Apesar desses esforços para atrair os investidores, os papéis da BP ficaram abaixo de seus pares desde que ele se tornou CEO.

As gigantes americanas Exxon Mobil e Chevron, que se mantiveram muito mais próximas de seus principais negócios de petróleo e gás do que as grandes empresas europeias, têm sido muito mais atraentes para os investidores, especialmente desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez os preços da energia dispararem.

Nascido em 1970 e formado como engenheiro elétrico na University College Dublin, Looney é um veterano da BP, tendo percorrido toda a cadeia de comando, de engenheiro de perfuração a chefe de exploração, antes de ser promovido a CEO em 2020.

