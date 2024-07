A- A+

apagão cibernético CEO da CrowdStrike perdeu US$ 282 mi com pane; conheça o bilionário A pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows e com serviço de nuvem Azure, ambos da Microsoft

A empresa americana de cibersegurança CrowdStrike ganhou os holofotes nesta sexta-feira, 19, ao causar um apagão cibernético global que afetou sistemas de bancos, aeroportos, hospitais e outras indústrias pelo mundo. A situação ainda causava muitos transtornos ao final desta manhã, após a pane ser notificada.

Quem comanda a empresa é o bilionário George Kurtz. Ele é o fundador e atual presidente-executivo da CrowdStrike desde 2012, quando nasceu a companhia de cibersegurança no Estado americano do Texas.

"Não se trata de um incidente de segurança um ataque cibernético O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada", esclareceu Kurtz em nota publicada no X nesta sexta, após o incidente.

A pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows e com serviço de nuvem Azure, ambos da Microsoft, diz a CrowdStrike. Máquinas com Mac (da Apple) e Linux não foram afetadas, explica a empresa.

"Recomendamos que os clientes acessem o portal de suporte para obter as atualizações mais recentes e continuaremos a fornecer atualizações completas e contínuas em nosso site. Recomendamos ainda que as organizações garantam que estão se comunicando com os representantes da CrowdStrike por meio de canais oficiais", continuou o CEO no comunicado no X.

George Kurtz pediu desculpas pelo incidente desta sexta-feira. Em entrevista ao programa americano Today, do canal de notícias NBC News, o CEO declarou que pode levar um tempo para que sistemas sejam recuperados inteiramente

"Sentimos muito pelo impacto que causamos em clientes, viajantes, a qualquer um afetado por isso, incluindo nossa companhia", disse na entrevista.

Quem é George Kurtz, CEO da CrowdStrike?

George Kurtz, de 59 anos, é bacharel em Contabilidade pela Universidade de Seton Hall, em Nova Jersey (EUA), formado na turma de 1992. Ele foi gerente nas consultorias como PwC e EY até fundar a empresa de cibersegurança Foundstone, em 1999, onde foi CEO.

Em 2004, a Foundstone foi adquirida pela gigante de cibersegurança McAfee por US$ 90 milhões. Na McAfee, Kurtz permaneceu até 2011, deixando o cargo de chefe de tecnologia (CTO) para fundar a CrowdStrike no ano seguinte.

Kurtz é autor do livro Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions (sem tradução no Brasil), publicado em 2012. A obra apresenta estudos de caso sobre cibersegurança e ensina empresas e técnicos a se prepararem de ataques em sistemas de informação.

Kurtz detém 5% das ações da CrowdStrike, negociada na Bolsa de Nova York. Avaliada em US$ 72 bilhões até ontem, a empresa é responsável por impulsionar a fortuna do americano. Atualmente, George Kurtz é a 1076ª pessoa mais rica do mundo, com patrimônio de US$ 3,1 bilhões, segundo ranking da revista Forbes atualizado em tempo real.

Com a queda nas ações da CrowdStrike nesta sexta, Kurtz perdeu aproximadamente US$ 282 milhões nesta sexta. Ele é casado e tem dois filhos.

