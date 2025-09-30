A- A+

ESTADOS UNIDOS CEO da Ford diz que venda de elétricos pode despencar por causa de políticas de Trump Montadoras já atrasam elétricos e focam em híbridos e carros a gasolina com políticas de Donald Trump

O CEO da Ford alertou que os carros elétricos podem ter vendas muito menores à medida que as políticas do presidente Donald Trump dão novo impulso aos carros a gasolina.

O fim de um desconto de US$ 7.500 para quem compra elétricos e a flexibilização das regras de emissão de poluentes devem reduzir bastante a procura por esses veículos nos Estados Unidos, disse o CEO Jim Farley. Ele acredita que a fatia dos carros de emissão zero, que hoje é de cerca de 10% do mercado, pode cair pela metade.

“Não me surpreenderia se as vendas de veículos elétricos nos EUA caíssem para 5%”, afirmou na terça-feira em um discurso em Detroit, durante uma conferência organizada pela Ford sobre empregos manuais. O mercado de elétricos será “muito menor do que pensávamos”.

Elétricos perdendo espaço

A avaliação contundente destaca a rápida mudança na dinâmica da indústria automobilística sob o governo Trump, com muitas das principais montadoras adiando seus planos de produção de veículos elétricos e redirecionando investimentos para modelos a combustão interna e híbridos.

A Ford tem enfatizado a escolha do consumidor em relação ao tipo de combustível, ao mesmo tempo em que mudou sua estratégia de elétricos para outra focada em modelos de menor custo.

A divisão de elétricos da Ford, Model-e, perdeu cerca de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre, e a empresa previu que pode acumular até US$ 5,5 bilhões em perdas neste segmento em 2025. As vendas de elétricos da montadora nos EUA despencaram 31% no trimestre, afetadas pelo envelhecimento dos modelos e pela suspensão temporária do Mustang Mach-E devido a um recall de segurança.

Farley disse ainda que vê mais oportunidades na “eletrificação parcial”, como os híbridos. Segundo ele, os elétricos puros são mais adequados para deslocamentos diários, que são “trajetos curtos” e representam apenas entre 5% e 7% do mercado.

O executivo afirmou que a Ford está buscando adicionar a produção de híbridos em suas fábricas de baterias e veículos elétricos.

“Precisamos fabricar esses veículos parcialmente elétricos nas fábricas que teriam sido de elétricos”, disse Farley. “O que fazemos com todas essas plantas de baterias? Vamos ocupá-las, mas será mais estressante”, completou, referindo-se às mudanças políticas da administração Trump.

A Ford tem quatro fábricas de baterias em construção, incluindo uma no Kentucky com a sul-coreana SK On, que começou a operar em agosto. A montadora também possui duas fábricas dedicadas a elétricos, incluindo sua primeira nova linha de montagem em mais de 50 anos.

Agora, a Ford tenta decidir o que fazer com essas plantas, já que a demande (antes fraca) deve encolher ainda mais com o esforço de Trump para encerrar o que ele chama de “mandato dos veículos elétricos”.

“Teremos de tomar mais decisões sobre essas fábricas de baterias e linhas de montagem nos próximos meses e anos, diante dessa mudança”, disse Farley em entrevista a David Westin, apresentador do Wall Street Week, da Bloomberg TV. “Essas políticas são reais. Vão durar pelo menos um mandato. Agora temos de decidir.”

Segundo ele, a Ford pretende usar parte da capacidade para produzir híbridos, mas são necessários 20 veículos híbridos para consumir a mesma quantidade de bateria de um elétrico puro.



“A capacidade que construímos para essas plantas é muito maior do que precisaríamos”, afirmou Farley. “Portanto, não fecha a conta. Precisamos tomar algumas decisões.”

Novos tipos de híbridos plug-in, como os elétricos de autonomia estendida, precisam de baterias maiores, o que pode ajudar a ocupar mais capacidade nas fábricas da Ford. Três delas receberam, em 2023, um empréstimo de US$ 9,2 bilhões do Departamento de Energia dos EUA.

“São algumas das melhores fábricas que já construímos, e foram projetadas de forma flexível”, disse Farley sobre as plantas de veículos elétricos e baterias. “Vamos tomar a decisão certa para a empresa. Não vamos permitir que fiquem paradas.”

