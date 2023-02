CEO da Intel corta próprio salário em 25% para investir em plano de recuperação

A- A+

Com uma previsão de queda na receita e nos lucros, a Intel está reduzindo os salários de funcionários e executivos - dentre eles, o do próprio CEO, Pat Gelsinger, que está cortando 25% de seu salário-base. O objetivo é lidar com uma economia instável e preservar o caixa para um ambicioso plano de recuperação.

Os funcionários executivos terão redução de 15%, enquanto os gerentes seniores terão cortes de 10% e a remuneração dos gerentes de nível médio será reduzida em 5%.

“Enquanto continuamos navegando contra ventos macroeconômicos e trabalhando para reduzir custos em toda a empresa, fizemos vários ajustes em nossos programas de remuneração e recompensas de funcionários para 2023”, disse a Intel em comunicado.

“Essas mudanças foram projetadas para impactar nossa população executiva de forma mais significativa e ajudarão a apoiar os investimentos e a força de trabalho geral necessários para acelerar nossa transformação e alcançar nossa estratégia de longo prazo”.

Queda na demanda por PCs

O movimento segue uma perspectiva sombria da Intel, que na semana passada previu um dos piores trimestres em seus mais de 50 anos de história. A concorrência mais acirrada e uma forte desaceleração na demanda por computadores pessoais acabaram com os lucros e consumiram as reservas de caixa da Intel.

Ao mesmo tempo, Gelsinger quer investir no futuro da empresa. Ele está há dois anos em um esforço de recuperação com o objetivo de restaurar a liderança tecnológica da Intel na indústria de chips de US$ 580 bilhões.

Enquanto isso, Gelsinger continuará usando dinheiro para recompensar os acionistas. A Intel disse na semana passada que continua comprometida em oferecer um dividendo competitivo. Analistas especulam que a empresa pode reduzir seus pagamentos para lidar com a desaceleração.

Plano de recuperação

De acordo com o plano do presidente-executivo, a empresa pretende introduzir uma nova tecnologia de produção em um ritmo sem precedentes. Ela também construirá novas fábricas na Europa e nos Estados Unidos e tentará ganhar pedidos de outros fabricantes de chips como fabricante terceirizada.

Essa mudança colocará a Intel em concorrência direta com a Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Samsung, duas empresas asiáticas que a ultrapassaram no ranking de fabricantes de chips por tamanho e capacidades.

Reduções generalizadas

A Intel não é a única grande empresa que está cortando os salários dos executivos. A Apple, uma das poucas gigantes da tecnologia a renunciar a grandes demissões, está cortando o salário do CEO Tim Cook em mais de 40%, para US$ 49 milhões em 2023. Algumas empresas financeiras de alto nível fizeram movimentos semelhantes, com o Goldman Sachs. O CEO David Solomon viu sua remuneração em 2022 reduzida em cerca de 30%, para US$ 25 milhões.

A Intel está tomando outras medidas para conter as despesas. Isso inclui reduções de pessoal e gastos mais lentos em novas fábricas – parte de um esforço para economizar US$ 3 bilhões anualmente. Esse número aumentará para US$ 10 bilhões por ano até o final de 2025, informou a empresa.

A Intel, que informou a equipe sobre os últimos cortes na terça-feira, também está reduzindo a contrapartida que oferece às contribuições previdenciárias. A empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, agradeceu aos funcionários por sua paciência e comprometimento. Trabalhadores que possuem contrato por horas trabalhadas e funcionários abaixo do sétimo nível de hierarquia da empresa não serão afetados.

