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IA CEO da Nvidia diz que nível humano da IA já foi alcançado Chamada inteligência artificial geral terá capacidade de entender, aprender e realizar qualquer tarefa intelectual em nível humano

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou em um podcast apresentado por Lex Fridman, cientista da computação americano, que a empresa já teria alcançado a chamada inteligência artificial geral (IAG), com capacidade de entender, aprender e realizar qualquer tarefa intelectual em nível humano. Para muitos especialistas do setor, este é um marco que ainda deve demorar alguns anos para acontecer.

Segundo informações publicadas pelo jornal The Economic Times, durante o podcast, o apresentador mencionou a IAG (Inteligência Artificial Geral), ao que Huang respondeu: "Acho que está acontecendo agora. Acho que já alcançamos a IAG."

Segundo ele, ferramentas de inteligência artificial já estariam próximas de criar serviços digitais que ganham escala rapidamente, a exemplo de aplicativos simples que se tornaram virais na era inicial da internet.

Ao comentar os impactos da IA no mercado de trabalho, Huang adotou um tom mais otimista. Ele afirmou que a tecnologia não deve eliminar empregos, mas transformar a forma como as pessoas desempenham suas funções, com novas ferramentas e maior eficiência.

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Segundo ele, a tendência é de crescimento no número de profissionais, já que atividades como resolver problemas, inovar e colaborar continuam essenciais — mesmo com o avanço das ferramentas de IA.

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