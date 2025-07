CEO da Nvidia diz que EUA devem reduzir dependência de outros países em tecnologia

A- A+

Jensen Huang, CEO da Nvidia, principal fabricante mundial de chips de inteligência artificial, afirmou que os Estados Unidos devem reduzir a dependência de outros países e priorizar a fabricação de componentes do setor de tecnologia nos EUA.

''Esse é exatamente o caminho certo", afirmou o executivo em entrevista à rede CNN, ressaltando que os Estados Unidos deveriam investir na reindustrialização do país e que atualmente estão "perdendo toda essa faixa em nossas indústrias".

“Aquela paixão, a habilidade, o ofício de fabricar coisas; a capacidade de produzir é valiosa para o crescimento econômico — é um valor para uma sociedade estável, com pessoas que podem construir uma vida e uma carreira maravilhosas sem precisar obter um PhD em física”, acrescentou Huang na conversa com o jornalista Fareed Zakaria.

Para Huang, ter um ecossistema rico de indústrias e manufatura para tornar os EUA um país melhor e reduzir sua dependência de outros países ''é uma decisão inteligente".

A governo Trump instituiu uma série de políticas, incluindo tarifas generalizadas a seus parceiros comerciais, na tentativa de pressionar fábricas a se instalarem nos Estados Unidos, em parte para impulsionar os setores automotivo e de energia, bem como os investimentos em tecnologias.

Em comunicado divulgado em abril, após uma pausa temporária nas tarifas sobre smartphones e outros eletrônicos, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, lembrou que o presidente americano deixou claro que os Estados Unidos ''não podem depender da China para fabricar tecnologias críticas como semicondutores, chips, smartphones e laptops".

Segundo o CEO da Nvidia, trazer as fábricas para os EUA reduziria a pressão sobre Taiwan, onde está sediada a maior fabricante de chips do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). A Nvidia e outras empresas do setor dependem das instalações da TSMC. Em março, Trump anunciou que a gigante dos chips investiria pelo menos US$ 100 bilhões na fabricação nos Estados Unidos.

A Nvidia se tornou a primeira empresa do mundo a atingir US$ 4 trilhões em valor de mercado. A líder em inteligência artificial ultrapassou essa marca durante as negociações intradiárias na última quarta-feira, cruzando brevemente o limite antes de recuar e fechar o dia abaixo do recorde histórico, mas voltou com força total na quinta-feira. As ações da empresa fecharam em alta de 0,75%, negociadas a US$ 164,10. Com isso, a valorização de mercado da Nvidia fechou em US$ 4,002 trilhões.

