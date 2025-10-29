A- A+

Negócios CEO da Nvidia ganha US$ 5 bi em um dia, diante de marca recorde de empresa Jensen Huang teve 3% de valorização na fortuna nesta quarta-feira; fabricante de chips atingiu marca de US$ 5 trilhões, marca nunca alcançada por outra empresa

O CEO da Nvidia Jensen Huang teve um aumento de US$ 5,3 bilhões na sua fortuna nesta quarta-feira, uma valorização de 3% da sua carteira, que atingiu a quantia de US$ 179,7 bilhões. Os números foram compilados pelo Índice de Bilionários da Bloomberg.

Em reais, comparando com o valor de fechamento do dólar comercial desta quarta-feira, de R$ 5,35, o aumento patrimonial de Huang foi de R$ 28,3 bilhões, alcançando R$ 961,4 bilhões na carteira.

A fortuna de Huang alcançou a marca no mesmo dia em que a Nvidia superou os US$ 5 trilhões em valor de mercado, uma marca nunca registrada anteriormente por uma empresa. No ano, as ações da empresa sobem 54% e, em cinco anos, antes do boom da IA, a empresa registra 1494% de alta no seu preço.

O índice é liderado por Elon Musk, da Tesla e X, com US$ 472 bilhões (R$ 2,52 tri) em fortuna. Ele é seguido por Larry Elisson, da Oracle, que possui US$ 336,4 bilhões (R$ 1,8 tri), seguido do dono de Facebook, Instagram e Whatsapp, Mark Zuckerberg, que possui uma fortuna avaliada em US$ 264,4 bilhões (R$ 1,41 tri).

O primeiro brasileiro na lista é Eduardo Saverin, um dos cinco fundadores do Facebook junto com Zuckerberg, que possui uma fortuna avaliada em US$ 40,7 bilhões (R$ 217,7 bi). Ele ocupa o 41º lugar no ranking geral de bilionários.

Quem é Jensen Huang

Nascido em Taiwan e criado na Califórnia, o executivo de 61 anos começou a ganhar os holofotes quando sua empresa, até então popularmente conhecida pelos chips para games, tornou-se a maior beneficiária dos gastos com inteligência artificial.

Ele lidera a empresa há 31 anos e graduou-se em engenharia elétrica na Universidade Estadual de Oregon e concluiu seu mestrado na Universidade de Stanford. Antes de apostar na criação da Nvidia, Heung trabalhou como designer de microprocessadores na Advanced Micro Devices e atuou na direção da LSI Logic.

Diferente da gestão das demais empresas do Vale do Silício, Jensen Huang segue uma estratégia alternativa: ele concentra todo o poder de tomada de decisão em suas mãos e assume riscos que os negócios governados por comitês não ousam. Ele ocupa a presidência executiva desde sua cofundação, em 1993.

Veja também