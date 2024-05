A- A+

fortuna CEO da Nvidia ganha US$ 7,7 bi em um dia e salta 3 posições em ranking global de bilionários Apenas nesta quinta-feira, Huang ganhou mais do que o patrimônio total do banqueiro André Esteves, do BTG, um dos mais ricos do Brasil, que têm fortuna avaliada em US$ 5,9 bilhões

Com mais um trimestre de ganhos espetaculares pela fabricante de chips Nvidia, a fortuna de Jensen Huang, CEO da empresa, cresceu US$ 7,7 bilhões em um único dia, e o fez subir três posições no ranking global de bilionários.

O patrimônio líquido de Huang saltou para US$ 91,3 bilhões (cerca de R$ 456 bilhões) na quinta-feira, fazendo o comandante da empresa subir três posições no Índice de Bilionários da Bloomberg. Com isso, Huang se tornou a 17ª pessoa mais rica do mundo.

Quase todo seu patrimônio está em ações da Nvidia, que subiram 9,3% após um salto estratosférico de 628% no lucro da empresa, o que reforçou o status da companhia como a maior beneficiária dos gastos relacionados à inteligência artificial.

Com isso, Huang ganhou US$ 7,7 bilhões em um único dia. Ou seja, apenas na quinta-feira, o que ele ganhou supera o patrimônio de André Esteves, sócio do BTG e um dos homens mais ricos do Brasil, que tem fortuna de US$ 5,9 bilhões segundo o ranking da Forbes.

Huang agora é mais rico do que os três membros mais ricos da família fundadora do Walmart, incluindo Jim Walton, de 75 anos, que tem um patrimônio líquido de US$ 86,5 bilhões (cerca de R$ 430 bilhões). Ele administra a Walton Enterprises, que, junto com outra holding familiar, controla cerca de metade da maior varejista do mundo.

O irmão de Jim, Rob Walton, de 79 anos, tem um patrimônio líquido de US$ 84,6 bilhões (cerca de R$ 423 bilhões) e foi presidente do Walmart por 23 anos após a morte de seu pai. A irmã mais nova, Alice Walton, de 74 anos, possui um patrimônio líquido de US$ 83,8 bilhões (cerca de R$ 419 bilhões).

Combinados, a fortuna da família Walton é de quase US$ 300 bilhões (em torno de R$ 1,5 bi), tornando-os o segundo clã mais rico do mundo, depois da família Al Nahyan, que governa Abu Dhabi.

A Nvidia tem sido a principal beneficiária do boom da inteligência artificial com seus chamados chips aceleradores de IA, fazendo suas vendas dispararem e seu valor de mercado ultrapassar US$ 2,5 trilhões (R$ 12,5 trilhões).

Huang, de 61 anos, alimentou a empolgação ao falar sobre o amanhecer de uma nova era:

— Este é o começo de uma nova revolução industrial. Isso é realmente empolgante.

O Walmart também relatou ganhos do primeiro trimestre mais fortes do que o esperado no início deste mês e aumentou suas previsões anuais de vendas e lucro, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,5 trilhões) pela primeira vez. As ações do Walmart já valorizaram 23% este ano.

Mas seu crescimento fica atrás do ímpeto da Nvidia. As ações da fabricante de chips são as terceiras de melhor desempenho entre os membros do Índice S&P 500 este ano, acumulando valorização de 110%, à medida que a empresa surfa na onda de gastos persistentemente fortes em computação de IA.

Huang, com sua jaqueta de couro preta característica, já se tornou uma celebridade na era da IA. Sua empresa começou como fornecedora de placas gráficas para jogadores de computador. Mas ele reconheceu que os chips da Nvidia eram bem adequados para desenvolver softwares de inteligência artificial. E isso ajudou a abrir um novo mercado, dando uma vantagem grande sobre os concorrentes.

Gigante do noticiário econômico: Wall Street Journal fecha acordo para fornecer conteúdo ao OpenAI

A fortuna de Huang é derivada de sua participação de 3,5% na Nvidia, que ele ajudou a fundar em 1993 com os amigos Chris Malachowsky e Curtis Priem. Desde lá, ele tem liderado a empresa como CEO. A empresa criou a primeira unidade de processamento gráfico em 1999 e abriu seu capital no mesmo ano.

Huang nasceu em Taiwan e passou sua infância lá e na Tailândia, onde a agitação levou seus pais a enviá-lo para viver com parentes no estado de Washington. Ele recebeu um diploma de graduação em engenharia elétrica em 1984 pela Oregon State University e um mestrado na mesma área pela Stanford University em 1992.

Veja também

PETROBRAS Conselho de administração da Petrobras aprova Magda Chambriard como presidente da companhia