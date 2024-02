A- A+

Tecnologia CEO da Nvidia ganha US$ 8,5 bi em um único dia após valorização recorde da empresa Gigante da tecnologia ganhou US$ 230 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira, o maior aumento diário na história da Bolsa de Valores. Bilionário se aproxima do top 20 mais ricos

O CEO e cofundador da fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, ficou US$ 8,5 bilhões mais rico nesta quinta-feira, depois que a empresa disparou 16% na Bolsa, ganhando mais de US$ 230 bilhões em valor de mercado.

Foi o maior aumento em uma única sessão na história do mercado, superando o ganho de US$ 197 bilhões da Meta no início deste mês.

A empresa conseguiu superar as altas expectativas dos investidores com uma previsão de receita que estava mais de US$ 2 bilhões à frente das expectativas dos analistas.

A fortuna do bilionário chegou a US$ 68,1 bilhões. Com isso, ele ascendeu ao 21º lugar no índice de bilionários da Bloomberg. Até o início de 2023, Huang estava na 128º posição, com um patrimônio líquido de US$ 13,5 bilhões.

