CEO da Oracle ultrapassa Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

Larry Ellison assumiu o primeiro lugar quando as ações da Oracle dispararam mais de 30% após o último relatório de lucros da empresa

Larry Ellison, fundador do fabricante de softwares OracleLarry Ellison, fundador do fabricante de softwares Oracle - Foto: Justin Sullivan/AFP

O presidente da Oracle, Larry Ellison, ultrapassou o CEO da Tesla, Elon Musk, tornando-se a pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira.

Ellison assumiu o primeiro lugar quando as ações da Oracle dispararam mais de 30% após o último relatório de lucros da empresa.
 

Ellison - que possui 1,2 bilhão de ações da Oracle - viu seu patrimônio líquido subir para US$ 112 bilhões hoje, totalizando cerca de US$ 405 bilhões. Isso está acima do patrimônio líquido de Musk, que é de aproximadamente US$ 390 bilhões.

As ações da Oracle subiram 103% este ano e 35,95% durante o expediente dessa quarta-feira em Nova York.

