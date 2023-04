CEO de fundo de pensão sueco é destituído por quebra do banco SVB

A- A+

Um dos principais fundos de pensão suecos anunciou nesta terça-feira (11) a destituição de seu presidente depois de perdas de 1,7 bilhão de euros (US$ 1,85 bilhão, R$ 9,4 bilhões) causadas pelo colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e de outros bancos americanos.

O fundo Alecta havia investido valores significativos no SVB, assim como no Signature Bank e no First Republic, outros dois bancos regionais americanos, considerados um investimento melhor do que os bancos suecos, ou outros ativos mais convencionais.

"O conselho de administração concluiu que o Alecta precisa de uma nova direção para implementar as mudanças necessárias na gestão de ativos e restaurar a confiança", declarou o fundo de pensão em um comunicado.

O CEO Magnus Billing deixará o cargo "com efeito imediato" e será substituído por Katarina Thorslund, sua número dois, interinamente, disse o Alecta.

Em março, o fundo anunciou ter perdido 19,6 bilhões de coroas suecas (1,7 bilhão de euros), devido a investimentos nos três bancos regionais americanos afetados pelas falências.

