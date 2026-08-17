CEO do Grupo Smart Fit, Edgar Corona, faz palestra em evento do PORTE

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Com a presença do CEO do Grupo Smart Fit, Edgar Corona, a edição do Porte à Mesa, conectou empresários e movimentou o cenário corporativo pernambucano. O executivo palestrou, ontem, para empresários sobre o resgate às tradições. O evento ocorreu no salão do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Fundador da maior rede de academias da América Latina, Corona tem uma trajetória marcada pela resiliência e pela persistência. O empresário resolveu utilizar as próprias experiências para conduzir a palestra.

“Um pouco de história de pingas e tombos. Ninguém só faz sucesso. Tem muita resiliência, perseverança, aprendizado e, acho que o mais importante, é entender que, se você tem foco no cliente e desenvolve tua equipe, cuidando do teu time, no fim, acaba dando certo. Você acaba fazendo um bem para a coletividade e melhorando a vida das pessoas”, conta.

Edgar Corona ainda destacou a forma como valoriza a região Nordeste, em especial o estado de Pernambuco, na geração de negócios. “Como Pernambuco e Recife têm sido representativos para a gente. Tem sido um grande foco de investimento. A primeira Bio Ritmo do Nordeste, vai ter uma segunda. Para nós, é um mercado prioritário, meu time está todo aqui. Tudo isso vem dando muito resultado, a gente está muito contente e vem sendo muito bem recebido. A gente espera fazer a diferença para os pernambucanos”, projeta.

O empresário ainda cultiva relações em Pernambuco que precedem a criação do Grupo Smart Fit. Corona já atuou no setor sucroalcooleiro.

“Eu tenho bons amigos aqui em Pernambuco. Eu trabalhava em usina de açúcar. O setor sucroalcooleiro, que muitas alegrias deu para o Brasil e deu uma grande contribuição, em termos de desenvolvimento, era minha primeira casa. Então, eu conheço muita gente daqui de Pernambuco e, durante 15 anos, eu tive muito contato com o pessoal daqui”, recorda.

André Farias, idealizador do PORTE. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco.

PORTE

Criado para reunir e conectar líderes de organizações, o Porte à Mesa desta edição trouxe a proposta de resgate às tradições. O mote se traduziu nas louças imperiais da The Next Table e na orquestra que abriu o jantar. André Farias, idealizador do PORTE, explica que a ocasião também serviu de homenagem ao CEO do Grupo Smart Fit.

“São sempre conteúdos de pessoas que fazem o Brasil. O Edgar é o líder do setor de wellness no Brasil. É a pessoa mais importante do segmento, fundador da Smart Fit, Bio Ritmo, e eu não poderia deixar de fazer um jantar desse sem trazer uma figura do tamanho do Edgar”, declara.

,Marthina Brandt, CEO da The Next Table. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco.

Louças imperiais

Responsável pelas louças do jantar do evento, Marthina Brandt é CEO da The Next Table. A coleção que trouxe, chamada Império, tem detalhes em ouro e um selo da Princesa Isabel. Brandt diz que Pernambuco é representativo para a marca.

“Quando eu pensei em um lançamento fora de São Paulo, foi impossível não pensar em Pernambuco. Quando a gente fala em tradição e império, eu não tenho como não enaltecer o solo que eu piso hoje. Foi o primeiro polo econômico forte do Brasil. Tem tudo a ver com toda a história que nós estamos contando da primeira coleção Império, sem falar que eu tenho amigos queridos aqui também”, vibra.

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