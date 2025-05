A- A+

NEGÓCIOS CEO do Mercado Livre deixará o cargo para assumir a presidência do conselho Presidente da área de comércio assumirá o lugar de Marcos Galperin

Após 25 anos ocupando o cargo de CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin se tornará presidente executivo da gigante de comércio eletrônico e tecnologia financeira, marcando a primeira mudança no cargo máximo desde que fundou a empresa mais valiosa da América Latina, há mais de duas décadas.

Em comunicado enviado nesta quarta-feira, a empresa, com sede em Montevidéu, no Uruguai, informou que Galperin, de 53 anos, assumirá um “papel mais estratégico dentro da empresa” com o novo título.

Ariel Szarfsztejn, executivo da companhia desde 2017, será o novo CEO do Mercado Livre a partir de 1º de janeiro de 2026, segundo documento. O argentino de 43 anos, que assim como Galperin tem MBA pela Universidade de Stanford, ocupa atualmente o cargo de presidente da área de comércio da empresa, muitas vezes identificada pelo seu código de ações, MELI.

— O Mercado Livre está fazendo um excelente trabalho em termos de comunicação e continuidade. Ariel é um talento da casa, conhece bem o negócio. É outro MBA de Stanford e parece se encaixar no perfil de outros executivos-chave do MELI — disse Malcolm Dorson, gestor sênior de portfólio da Global X Management.

Em uma carta aberta publicada em seu perfil no X, Galperin elogia a escolha de Ariel para o cargo de CEO e afirma que ele é a "melhor pessoa para liderar a próxima etapa como CEO da MELI".

“Ele tem a capacidade, a liderança, a confiança da equipe e, fundamentalmente, a cultura necessária para guiar a MELI por muitos anos”, complementa na publicação.

As ações do Mercado Livre subiram menos de 1%, fechando a US$ 2.601,97 (aproximadamente R$ 14 mil) em Nova York, antes de a empresa anunciar a mudança na liderança. O papel acumula alta de 53% neste ano, ampliando os ganhos de 2024 que permitiram à empresa ultrapassar a Petrobras, do Brasil, como a companhia de maior valor de mercado da região — atualmente avaliada em US$ 131,9 bilhões (aproximadamente R$ 746 bilhões).

Nascido em Buenos Aires, Galperin tem se mostrado mais ativo politicamente, tendo recebido o presidente Javier Milei na sede da empresa na Argentina no ano passado, declarado ser superfã de Elon Musk e feito críticas frequentes a líderes de esquerda ao redor do mundo, além de veículos de imprensa. A empresa busca aprovação dos acionistas para mudar seu domicílio jurídico de Delaware para o Texas, onde mantém algumas operações.

A valorização das ações da empresa de comércio eletrônico transformou Galperin em um dos homens mais ricos da América Latina, com um patrimônio líquido estimado em US$ 11,2 bilhões (R$ 63,3 bilhões), segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Segundo a Bloomberg, o Mercado Livre segue investindo fortemente na América Latina, enquanto sua plataforma de serviços financeiros, o Mercado Pago, disputa um mercado em expansão com concorrentes, à medida que mais consumidores optam por manter seu dinheiro em carteiras digitais em vez dos sistemas bancários tradicionais. Em abril, a empresa anunciou planos para aumentar sua força de trabalho em 33%, chegando a 112 mil funcionários, além de um investimento de US$ 5,8 bilhões neste ano no Brasil, seu maior mercado.

