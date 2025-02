A- A+

desativação CEO do Rumble critica Moraes por desativação de perfil no X e diz que ele tenta "apagar registros" Empresário canadense tem feito posts na rede social de Elon Musk contra decisões do ministro do STF

O CEO do Rumble, Chris Pavlovski, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por excluir a conta pessoal dele.

Em um post na rede social de Elon Musk nesta sexta-feira, o empresário canadense insinuou que a decisão do magistrado teria sido uma tentativa de "apagar registros".

Por decisão de Moraes, a Anatel notificou as principais operadoras brasileiras a bloquearem o acesso ao Rumble no país.

"Parece que Alexandre de Moraes excluiu sua conta no X, possivelmente apagando registros. Essa não é a conduta que se espera de um ministro da Suprema Corte em qualquer país. Meus advogados enviarão imediatamente solicitações de preservação ao X para garantir que esses registros não sejam destruídos", escreveu Pavlovski.

O embate entre ele e Moraes repercutiu nesta semana após o Rumble entrar com um processo judicial contra o magistrado nos Estados Unidos por suposta violação da soberania americana.

A empresa Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, também ingressou com ação, conforme revelado pelo jornal The New York Times.

O processo teria sido motivado por um despacho de Moraes dado em uma investigação sobre a atuação do influenciador bolsonarista Allan dos Santos.

De acordo com o Supremo, Allan usava a plataforma para disseminar desinformação e ataques contra as instituições democráticas.

Em uma nova decisão, emitida nesta sexta-feira, o ministro afirmou que as condutas praticadas pelo blogueiro são graves, e que o descumprimento das ordens judiciais que determinavam o bloqueio das contas dele pela plataforma seria uma ilicitude.

Ainda de acordo com Moraes, o dono da plataforma "confunde liberdade de expressão com liberdade de agressão" e deliberadamente "censura" com "proibição ao discurso de ódio".

Nesta semana, o ministro também havia determinado o pagamento imediato de 8,1 milhões em multas pela rede social X por não ter fornecido os dados de uma conta de Allan.

Ontem, antes de determinar o bloqueio do Rumble, Moraes desativou sua conta na rede de Elon Musk, após Pavlovski usar a plataforma para criticá-lo.

Na quinta-feira, o empresário chegou a marcar a conta do magistrado em uma publicação em que afirmou ter recebido uma “ordem ilegal e sigilosa” com exigência de seu cumprimento.

Após a determinação de Moraes para a suspensão da plataforma do Rumble no Brasil, as principais operadoras já bloquearam o acesso, segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O bloqueio por essas operadoras teria sido efetivado ainda na noite de sexta-feira, depois que a agência enviou a determinação aos mais de 21 mil prestadores de serviços de telecomunicações em todo o país.

